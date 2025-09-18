Покинула трайлер и исчезла: полиция США разыскивает женщину с украинской фамилией (фото)

В США продолжаются поиски 38-летней Анны Коврижных из Флориды, которая пропала еще в начале июля. Последний раз ее видели в округе Сан-Диего, а за любые данные о ее местонахождении объявлено вознаграждение в размере 1000 долларов.

По сведениям Национальной базы пропавших без вести NAMUS, 5 июля женщина отправилась в путешествие через Сан-Диего. Уже через неделю ее внедорожник Jeep Grand Cherokee и прицеп-трейлер нашли брошенными в городке Потреро. Дальнейшие поиски результатов не дали.

В NAMUS указано, что Анна имела рост от 165 до 175 сантиметров, вес около 45 килограммов, светлые волосы и голубые глаза. У нее много татуировок, в частности на руках. Правоохранители также не исключают, что она могла использовать парик и псевдоним "Ангел Вольная".

Как уточняет Hindustan Times, информацию об исчезновении в сети Reddit распространила подруга матери женщины. Она сообщила, что Коврижных родилась 18 января 1987 года и в последний раз проживала в Халландейл-Бич, штат Флорида. По ее словам, Анна отправилась в путешествие по стране в собственном трейлере, путешествуя в одиночку. С тех пор с ней никто не имел связи.

"Честно говоря, я никогда ничего не публиковала в соцсетях, и вчера произошла необычная ситуация: не знаешь, что делать, но просто хочешь помочь ее родственникам, которые в отчаянии... Если вы действительно видите эту девушку, просто скажите ей, чтобы она позвонила маме или дочери", — писала подруга матери пропавшей женщины.

Также издание цитирует сержанта шерифского департамента округа Сан-Диего Джейкоба Клепача, который заявил, что полиция рассматривает несколько версий. Среди них — возможное пересечение границы с Мексикой в районе Текате. В то же время, по словам правоохранителя, доказательств насильственных действий не обнаружено, и не исключено, что она могла исчезнуть добровольно.

Как писало издание Telegraf, накануне исчезновения женщина публиковала в соцсетях странные видео. В одном из них она танцевала в бикини со словами: "Я хочу, чтобы все запомнили меня именно такой". В других роликах демонстрировала подготовку к путешествию, показывая противогаз, солнечные батареи и рацию, комментируя это словами: "Я знаю, что мое время близко".

На платформе Reddit история вызвала активное обсуждение. Часть пользователей выражала сочувствие и поддержку семье, однако другие критиковали женщину, которая опубликовала сообщение о поиске, подозревая ее в скрытых намерениях. В ответ она объяснила, что уже обратилась в полицию и действовала, чтобы помочь родным Коврижных, которые находятся в Италии и не знают английского.

Офис шерифа округа Сан-Диего призвал общественность сообщать любые сведения по телефонам 858-868-3200 или 888-580-8477. За достоверную информацию о местонахождении женщины объявлено вознаграждение. Сейчас, по сообщениям американских СМИ, исчезновение Анны Коврижных остается неразгаданным, а ее дальнейшая судьба неизвестна.

