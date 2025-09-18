В США погиб украинский фотограф Илья Ратман: подробности трагедии

Украинский фотограф Илья Ратман погиб в возрасте 43 лет. По данным СМИ, 12 сентября 2025 года его мотоцикл попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщила Украинская киношкола со ссылкой на близких, Илья Ратман погиб в ДТП на трассе US 85 между городами Альбукерке, штат Нью-Мексико, и Эль-Пасо, штат Техас. Автомобиль врезался в его мотоцикл, и художник погиб на месте.

Семья в соцсетях сообщила, что прощание с ним состоится в Лос-Анджелесе, точную дату объявят позже. Именно здесь добавили: в США в ДТП погиб украинский режиссер Илья Ратман, известный также как фотограф.

Кто такой Илья Ратман и как он погиб

Украинский режиссер и фотограф из Бердянска Илья Ратман родился 13 июня 1982 года в Бердянске, Запорожская область.

Учился в средней школе №5, а позже в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара.

С 2008 по 2010 годы работал журналистом в издании "Деловая столица".

В 2019 году поступил в Украинскую киношколу, что стало важным этапом его профессионального роста.

Впоследствии Илья Ратман переехал в Лос-Анджелес, где занимался фотографией и режиссурой.

В заметке его семьи в Instagram указано: "Илья покинул этот мир, занимаясь любимым делом: катаясь на своем новом велосипеде, отправляясь в путешествие, о котором давно мечтал. Он был там, где хотел быть".

Как сообщили родные Ильи Ратмана, они собираются "смонтировать ролик о его жизни". Для этого просят присылать фото или видео.

"У Ильи была яркая жизнь, полная людей, путешествий и творчества. Для прощания мы хотели бы смонтировать ролик о его жизни. Если у вас есть видео или фото с Ильей, которыми вы хотели бы поделиться, присылайте их в телеграм @amentessa. Трогательные, смешные, кринжовые — любые, которые понравились бы Илье. Илья очень любил жизнь и хотел бы, чтобы мы не скучали. Мы всегда будем помнить тебя. R.I.P." — добавили в сообщении.

