У США загинув український фотограф Ілля Ратман: подробиці трагедії

Український фотограф Ілля Ратман загинув у віці 43 років. За даними ЗМІ, 12 вересня 2025 року його мотоцикл потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомила Українська кіношкола з посиланням на близьких, Ілля Ратман загинув у ДТП на трасі US 85 між містами Альбукерке, штат Нью-Мексико, та Ель-Пасо, штат Техас. Автомобіль врізався в його мотоцикл, і митець загинув на місці.

Родина у соцмережах повідомила, що прощання з ним відбудеться у Лос-Анджелесі, точну дату оголосять пізніше. Саме тут додали: у США в ДТП загинув український режисер Ілля Ратман, відомий також як фотограф.

Хто такий Ілля Ратман та як він загинув

Український режисер і фотограф з Бердянська Ілля Ратман народився 13 червня 1982 року в Бердянську, Запорізька область.

Навчався у середній школі №5, а пізніше у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

З 2008 по 2010 роки працював журналістом у виданні "Ділова столиця".

У 2019 році вступив до Української кіношколи, що стало важливим етапом його професійного зростання.

Згодом Ілля Ратман переїхав до Лос-Анджелеса, де займався фотографією та режисурою.

У дописі його родини в Instagram зазначено: "Ілля покинув цей світ, займаючись улюбленою справою: катаючись на своєму новому велосипеді, вирушаючи у подорож, про яку давно мріяв. Він був там, де хотів бути".

Як повідомили рідні Іллі Ратмана, вони збираються "змонтувати ролик про його життя". Для цього просять надсилати фото або відео.

"В Іллі було яскраве життя, сповнене людей, подорожей та творчості. Для прощання ми хотіли б змонтувати ролик про його життя. Якщо у вас є відео або фото з Іллею, якими ви хотіли б поділитися, надсилайте їх у телеграми @amentessa. Зворушливі, смішні, крінжові — будь-які, які сподобалися б Іллі. Ілля дуже любив життя і хотів би, щоб ми не сумували. Ми завжди пам’ятатимемо тебе. R.I.P.” — додали в повідомленні.

