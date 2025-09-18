Покинула трайлер та зникла: поліція США розшукує жінку з українським прізвищем (фото)

У США тривають пошуки 38-річної Ганни Ковріжних із Флориди, яка зникла ще на початку липня. Востаннє її бачили в окрузі Сан-Дієго, а за будь-які дані про її місцезнаходження оголошено винагороду в розмірі 1000 доларів.

За відомостями Національної бази зниклих безвісти NAMUS, 5 липня жінка вирушила в подорож через Сан-Дієго. Уже через тиждень її позашляховик Jeep Grand Cherokee та причіп-трейлер знайшли покинутими у містечку Потреро. Подальші пошуки результатів не дали.

У NAMUS вказано, що Ганна мала зріст від 165 до 175 сантиметрів, вагу близько 45 кілограмів, світле волосся та блакитні очі. У неї багато татуювань, зокрема на руках. Правоохоронці також не виключають, що вона могла використовувати перуку та псевдонім "Ангел Вольна".

У США зникла Ганна Ковріжних Фото: Скриншот

Як уточнює Hindustan Times, інформацію про зникнення у мережі Reddit поширила подруга матері жінки. Вона повідомила, що Ковріжних народилася 18 січня 1987 року і востаннє проживала у Халландейл-Біч, штат Флорида. За її словами, Ганна вирушила в подорож країною у власному трейлері, мандруючи наодинці. Відтоді з нею ніхто не мав зв’язку.

"Чесно кажучи, я ніколи нічого не публікувала у соцмережах, і вчора сталася незвичайна ситуація: не знаєш, що робити, але просто хочеш допомогти її родичам, які в розпачі… Якщо ви справді бачите цю дівчину, просто скажіть їй, щоб вона зателефонувала мамі або дочці", — писала подруга матері зниклої жінки.

Пост подруги матері зниклої жінки Фото: Скриншот

Також видання цитує сержанта шерифського департаменту округу Сан-Дієго Джейкоба Клепача, який заявив, що поліція розглядає кілька версій. Серед них — можливе перетинання кордону з Мексикою у районі Текате. Водночас за словами правоохоронця, доказів насильницьких дій не виявлено, і не виключено, що вона могла зникнути добровільно.

Як писало видання Telegraf, напередодні зникнення жінка публікувала у соцмережах дивні відео. В одному з них вона танцювала у бікіні зі словами: "Я хочу, щоб усі запам’ятали мене саме такою". В інших роликах демонструвала підготовку до подорожі, показуючи протигаз, сонячні батареї та рацію, коментуючи це словами: "Я знаю, що мій час близько".

На платформі Reddit історія викликала активне обговорення. Частина користувачів висловлювала співчуття та підтримку родині, проте інші критикували жінку, яка опублікувала повідомлення про пошук, підозрюючи її у прихованих намірах. У відповідь вона пояснила, що вже звернулася до поліції та діяла, аби допомогти рідним Ковріжних, які перебувають в Італії та не знають англійської.

Офіс шерифа округу Сан-Дієго закликав громадськість повідомляти будь-які відомості за телефонами 858-868-3200 або 888-580-8477. За достовірну інформацію про місцеперебування жінки оголошена винагорода. Нині, за повідомленнями американських ЗМІ, зникнення Ганни Ковріжних залишається нерозгаданим, а її подальша доля невідома.

Нагадаємо, 22 серпня у США трагічно загинула українка Ірина Заруцька. Її вбив бездомний чоловік, який неодноразово притягувався до відповідальності, проте звинувачення щоразу знімали. Нападник завдав жінці смертельних ударів у шию, від яких вона померла на місці.

Також Фокус писав, що у США 43-річний український фотограф Ілля Ратман загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12 вересня 2025 року. Трагедія сталася, коли його мотоцикл потрапив у аварію. Наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи