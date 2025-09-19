Россия снабжает Вьетнам оружием в обход санкций: страны обходят систему SWIFT, — АР

Россия и Вьетнам создали сложную систему платежей за поставки оружия в обход западных санкций и мировой банковской системы SWIFT.

Москва и Ханой избегают любых открытых денежных переводов. О схемах между двумя государствами пишет агентство Associated Press после анализа правительственных документов из Ханоя.

Таким образом Вьетнам закупает российскую военную технику: истребители, танки и корабли в кредит и возвращал его из своей доли прибыли от совместной вьетнамско-российской нефтяной компании "Русвьетпетро", работающей в Сибири.

Подобные сделки обеспечат беспрепятственное движение денежных средств даже в случае ужесточения финансовых санкций, направленных на прекращение войны России с Украиной, следует из содержания документов.

США тем временем укрепляют связи с Вьетнамом, чтобы сделать страну "оплотом против напористой политики Китая в Юго-Восточной Азии". Белый дом ввел 20%-е пошлины на Ханой, а президент Дональд Трамп угрожает Москве ужесточить санкции за войну в Украине.

Руководитель исследовательской программы в аналитическом центре Международного института стратегических исследований Эван Лакшмана отмечает, что данные схемы — не типичны для компенсационной или встречной торговли. Это "нечто совершенно новое".

"Нефтянка" помогает: как работают схемы Вьетнама и РФ

Вьетнамская прибыль от работы "Русвьетпетро" идет в Москву для погашения кредита на военные закупки. Если прибыль превышает выплаты по кредитам, деньги переводят в российскую государственную нефтегазовую компанию "Зарубежнефть".

"Зарубежнефть" использует совместное предприятие для перевода равной суммы денег вьетнамской нефтегазовой группе Petrovietnam (PVN), минуя международные системы переводов.

"Санкции США и других западных стран сделали этот способ оплаты относительно конфиденциальным и целесообразным. Деньги вращаются только на территории Вьетнама", — отметил генеральный директор PVN Ле Нгок Сон в документе от 11 июня 2024 года.

Лакшмана заявил, что не знал об этих шагах, но они напомнили ему подход Москвы к торговле оружием в азиатском регионе. В 2017 году Россия поставила Индонезии 11 истребителей Су-35 в обмен на пальмовое масло, кофе и другие товары.

Два западных дипломата, работающие в Ханое, заявили АР, что давно подозревали о наличии закулисного соглашения между Вьетнамом и РФ об оплате крупных военных контрактов.

У Вьетнама имеется многолетняя история оборонных отношений с Россией. Страна будет зависеть от поставок российских запасных частей и других материалов долгие годы. С 1995 по 2023 год на РФ приходилось более 80% импорта.

В 2011 году Россия предоставила Вьетнаму кредит на $2 млрд на поставку двух фрегатов для ВМС и 64 танков Т-90С. Еще $8 млрд Москва предоставила на оборонную сделку в 2023 году на поставку истребителей Су-30 и еще двух фрегатов.

Напомним, в декабре 2024 года на выставке Vietnam Defence Expo 2024 Россия представила свои танки Т-90С и Т-90СК от производителя "Уралвагонзавод".

Президент РФ Владимир Путин ранее хвалил Вьетнам за "сбалансированную" позицию по поводу российского вторжения в Украину.