Росія постачає В'єтнаму зброю в обхід санкцій: країни обходять систему SWIFT, — АР

Росія і В'єтнам створили складну систему платежів за постачання зброї в обхід західних санкцій і світової банківської системи SWIFT.

Related video

Москва і Ханой уникають будь-яких відкритих грошових переказів. Про схеми між двома державами пише агентство Associated Press після аналізу урядових документів з Ханоя.

Таким чином В'єтнам закуповує російську військову техніку: винищувачі, танки і кораблі в кредит і повертав його зі своєї частки прибутку від спільної в'єтнамсько-російської нафтової компанії "Русвьетпетро", що працює в Сибіру.

Такі угоди забезпечать безперешкодний рух грошових коштів навіть у разі посилення фінансових санкцій, спрямованих на припинення війни Росії з Україною, випливає зі змісту документів.

Росія 2011 року надала В'єтнаму кредит на $2 млрд на постачання кораблів і танків

США тим часом зміцнюють зв'язки з В'єтнамом, щоб зробити країну "оплотом проти напористої політики Китаю в Південно-Східній Азії". Білий дім ввів 20%-ві мита на Ханой, а президент Дональд Трамп погрожує Москві посилити санкції за війну в Україні.

Керівник дослідницької програми в аналітичному центрі Міжнародного інституту стратегічних досліджень Еван Лакшмана зазначає, що ці схеми — не типові для компенсаційної або зустрічної торгівлі. Це "щось абсолютно нове".

"Нафтянка" допомагає: як працюють схеми В'єтнаму і РФ

В'єтнамський прибуток від роботи "Русвьетпетро" йде в Москву для погашення кредиту на військові закупівлі. Якщо прибуток перевищує виплати за кредитами, гроші переводять у російську державну нафтогазову компанію "Зарубежнефть".

"Зарубежнефть" використовує спільне підприємство для переказу рівної суми грошей в'єтнамській нафтогазовій групі Petrovietnam (PVN), минаючи міжнародні системи переказів.

В'єтнамський прибуток від роботи "Русвьетпетро" йде в Москву

"Санкції США та інших західних країн зробили цей спосіб оплати відносно конфіденційним і доцільним. Гроші обертаються тільки на території В'єтнаму", — зазначив генеральний директор PVN Ле Нгок Сон у документі від 11 червня 2024 року.

Лакшмана заявив, що не знав про ці кроки, але вони нагадали йому підхід Москви до торгівлі зброєю в азійському регіоні. У 2017 році Росія поставила Індонезії 11 винищувачів Су-35 в обмін на пальмову олію, каву та інші товари.

Два західні дипломати, які працюють у Ханої, заявили АР, що давно підозрювали про наявність закулісної угоди між В'єтнамом і РФ про оплату великих військових контрактів.

У В'єтнаму є багаторічна історія оборонних відносин з Росією. Країна залежатиме від поставок російських запасних частин та інших матеріалів довгі роки. З 1995 по 2023 рік на РФ припадало понад 80% імпорту.

У 2011 році Росія надала В'єтнаму кредит на $2 млрд на поставку двох фрегатів для ВМС і 64 танків Т-90С. Ще $8 млрд Москва надала на оборонну угоду 2023 року на постачання винищувачів Су-30 і ще двох фрегатів.

Нагадаємо, у грудні 2024 року на виставці Vietnam Defence Expo 2024 Росія представила свої танки Т-90С і Т-90СК від виробника "Уралвагонзавод".

Президент РФ Володимир Путін раніше хвалив В'єтнам за "збалансовану" позицію щодо російського вторгнення в Україну.