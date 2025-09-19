Росія постачає В'єтнаму зброю в обхід санкцій: країни обходять систему SWIFT, — АР
Росія і В'єтнам створили складну систему платежів за постачання зброї в обхід західних санкцій і світової банківської системи SWIFT.
Москва і Ханой уникають будь-яких відкритих грошових переказів. Про схеми між двома державами пише агентство Associated Press після аналізу урядових документів з Ханоя.
Таким чином В'єтнам закуповує російську військову техніку: винищувачі, танки і кораблі в кредит і повертав його зі своєї частки прибутку від спільної в'єтнамсько-російської нафтової компанії "Русвьетпетро", що працює в Сибіру.
Такі угоди забезпечать безперешкодний рух грошових коштів навіть у разі посилення фінансових санкцій, спрямованих на припинення війни Росії з Україною, випливає зі змісту документів.
США тим часом зміцнюють зв'язки з В'єтнамом, щоб зробити країну "оплотом проти напористої політики Китаю в Південно-Східній Азії". Білий дім ввів 20%-ві мита на Ханой, а президент Дональд Трамп погрожує Москві посилити санкції за війну в Україні.
Керівник дослідницької програми в аналітичному центрі Міжнародного інституту стратегічних досліджень Еван Лакшмана зазначає, що ці схеми — не типові для компенсаційної або зустрічної торгівлі. Це "щось абсолютно нове".
"Нафтянка" допомагає: як працюють схеми В'єтнаму і РФ
В'єтнамський прибуток від роботи "Русвьетпетро" йде в Москву для погашення кредиту на військові закупівлі. Якщо прибуток перевищує виплати за кредитами, гроші переводять у російську державну нафтогазову компанію "Зарубежнефть".
"Зарубежнефть" використовує спільне підприємство для переказу рівної суми грошей в'єтнамській нафтогазовій групі Petrovietnam (PVN), минаючи міжнародні системи переказів.
"Санкції США та інших західних країн зробили цей спосіб оплати відносно конфіденційним і доцільним. Гроші обертаються тільки на території В'єтнаму", — зазначив генеральний директор PVN Ле Нгок Сон у документі від 11 червня 2024 року.
Лакшмана заявив, що не знав про ці кроки, але вони нагадали йому підхід Москви до торгівлі зброєю в азійському регіоні. У 2017 році Росія поставила Індонезії 11 винищувачів Су-35 в обмін на пальмову олію, каву та інші товари.
Два західні дипломати, які працюють у Ханої, заявили АР, що давно підозрювали про наявність закулісної угоди між В'єтнамом і РФ про оплату великих військових контрактів.
У В'єтнаму є багаторічна історія оборонних відносин з Росією. Країна залежатиме від поставок російських запасних частин та інших матеріалів довгі роки. З 1995 по 2023 рік на РФ припадало понад 80% імпорту.
У 2011 році Росія надала В'єтнаму кредит на $2 млрд на поставку двох фрегатів для ВМС і 64 танків Т-90С. Ще $8 млрд Москва надала на оборонну угоду 2023 року на постачання винищувачів Су-30 і ще двох фрегатів.
Нагадаємо, у грудні 2024 року на виставці Vietnam Defence Expo 2024 Росія представила свої танки Т-90С і Т-90СК від виробника "Уралвагонзавод".
Президент РФ Володимир Путін раніше хвалив В'єтнам за "збалансовану" позицію щодо російського вторгнення в Україну.