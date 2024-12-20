Росія представила два зразки танків Т-90С і Т-90СК: особливості машин

Машина оснащена гладкоствольною 125-мм гарматою і може вести вогонь протитанковими керованими ракетами "Рефлекс". А броня доповнена елементами динамічного захисту "Контакт-5".

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На міжнародній виставці Vietnam Defence Expo 2024 були представлені російські танки Т-90С і Т-90СК, вироблені компанією "Уралвагонзавод". Ці модифікації розроблено як експортні варіанти основного бойового танка Т-90, повідомили 19 грудня в Army Recognition.

У цьому випадку експонати використовуються збройними силами В'єтнаму, які прагнуть до модернізації своїх бронетанкових військ.

Танк Т-90СК спеціально розроблений для складних бойових умов. Його турбонадувний двигун В-92С2 потужністю 1000 к.с. забезпечує швидкість до 60 км/год і автономність до 550 км. Танк здатний долати ухили до 40 градусів, траншеї завдовжки 2,8 метра і вертикальні перешкоди висотою до 0,85 метра.

Вогнева міць Т-90СК представлена 125-мм гладкоствольною гарматою, що стріляє як звичайними снарядами, так і протитанковими керованими ракетами (ПТКР).

Автомат заряджання дає змогу досягати темпу стрільби 7-8 пострілів за хвилину. Додаткове озброєння включає 7,62-мм коаксіальний кулемет ПКТ і 12,7-мм зенітний кулемет.

Основне озброєння танка підтримує різноманітні типи боєприпасів, включно з:

бронебійні снаряди;

осколково-фугасні снаряди;

ПТКР 9М119 "Рефлекс" з дальністю до 5 км, призначені для ураження бронетехніки з динамічним захистом і повітряних цілей, що летять низько.

Танк Т-90С бронетанкових військ В'єтнаму Фото: janes.com

Броня танка являє собою багатошарову конструкцію з елементами динамічного захисту (ERA) "Контакт-5", яка підвищує захист від кінетичних і кумулятивних загроз. Машина також оснащена комплексом радіоелектронного придушення "Штора-1", який має забезпечувати протидію системам наведення противника.

Для екіпажу передбачено сучасні системи навігації, кондиціонування повітря і спостереження, а також стабілізацію гармати, що дає змогу вести прицільний вогонь на ходу.

За словами автора огляду, танк Т-90С широко використовується у збройних силах Індії, Алжиру, Іраку та В'єтнаму. Причому В'єтнам розмістив замовлення на цю модель у 2017 році, зміцнюючи свої оборонні позиції на тлі регіональної нестабільності.

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Раніше повідомлялося, що бійці Сил оборони України отримали як трофей експортний танк Т-90С армії Росії. За словами військових, це найкращий варіант російського ОБТ Т-90.