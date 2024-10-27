Продавали в Індію: бійці ЗСУ захопили один із найкращих російських танків Т-90С (відео)

Експортний танк Т-90С оснастили антидроновим "мангом", засобами РЕБ і саморобними тралами від мін. Машини продавали в Індію, але частина з них не пройшла приймання через неякісну збірку.

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Військові механізованого батальйону "К2" 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи отримали як трофей експортний танк Т-90С армії Росії. Відео показав в Instagram танкіст батальйону Олександр Афанасьєв.

"Мабуть, один із найкращих танків, які я бачив від РФ, експортна версія нового Т-90. Якщо з "Леопардами" не вийшло, то ворог завжди нас радує свіжою технікою. Трофей знатний, К-2 висловлює подяку "Уралвагонзаводу" за зроблені висновки", — зазначив військовий.

Експерт з бронетехніки Андрій Тарасенко перерахував помітні відмінності Т-90С від Т-90А — трапецієподібний "індійський" блок ДЗ, встановлений замість малокорисного прожектора "Штора". Друга відмінність машини полягає в тому, що всі написи всередині — англійською мовою.

ЗС РФ поставили на танк Т-90C захист від дронів "мангал", засоби радіоелектронної протидії, камери спостереження і саморобний трал від мін.

Експортна версія Т-90 має вельми цікаву історію, додає координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Йшли вони переважно за контрактами в Індію Т-90S "Bhishma", але частина танків не проходила приймання у зв'язку з неякісним складанням та іншими неполадками/дефектами. За час виконання експортних поставок таких танків накопичилася певна кількість, з листопада-грудня 2022 року їх активно почали відправляти в зону бойових дій", — зазначив він.

За час повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили від 10 до 15 танків Т-90C.

Нагадаємо, армія Індії 7 жовтня 2024 року випустила перший модернізований танк T-90 Bhishma Mk-3. Програма поліпшення танка реалізується разом із Росією.

Раніше з'явилася інформація про те, що "Уралвагонзавод" чотири тижні відновлював танк Т-90М "Прорив", пошкоджений у бою. Статистику виробництва танків у РФ можуть навмисно спотворювати.