На озброєнні індійської армії з'явився танк T-90 Bhishma Mk-3: подробиці (фото)

T-90 Bhishma Mk-3 вирізняє потужне озброєння та вдосконалений броньовий захист. Серед озброєння: 125-мм гармата 2A46M-5 з автоматом заряджання, спарений кулемет калібру 7,62 мм і опціональний дистанційно керований зенітний кулемет калібру 7,62 мм.

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7 жовтня 2024 року індійська армія випустила свій перший повністю модернізований танк T-90 Bhishma Mk-3, що стало ключовою віхою в модернізації оборонних можливостей країни. Про це повідомляє Додаткове Головне управління громадської інформації індійської армії в соцмережі Х.

Танки т-90

Начальник штабу армії генерал Упендра Двіведі був присутній на презентації танка та наголосив на важливості цієї ініціативи в межах трансформації сухопутних військ країни.

T-90 Bhishma Mk-3 відомий потужним озброєнням і вдосконаленим броньовим захистом, що істотно підвищує боєготовність індійської армії.

Модернізована версія Mk-3 об'єднує передові системи наведення, поліпшені характеристики підвищують мобільність. Зокрема, у T-90 Bhishma Mk-3 високий вміст індійських компонентів — 83%, а двигун повністю індійський.

Характеристики T-90 Bhishma Mk-3

Танки т-90

T-90 Bhishma Mk-3 оснащений дизельним двигуном V12, потужністю 1130 к/с, що забезпечує максимальну швидкість 60 км/год і запас ходу 550 км.

Танк важить 50,7 тонни й розроблений як міцний і маневровий.

Серед озброєння: 125-мм гармата 2A46M-5 з автоматом заряджання, спарений кулемет калібру 7,62 мм і опціональний дистанційно керований зенітний кулемет калібру 7,62 мм. Також є 12 димових гранатометів на башті.

Система теплового прицілювання розроблена DRDO і Bharat Electronics Limited, танк може виявляти цілі на відстані до 8 км, вдень і вночі.

У лазерного далекоміра дальність дії — до 5 км.

Система управління вогнем містить цифровий балістичний обчислювач для підвищення точності в різних умовах навколишнього середовища, є і система автоматичного супроводу цілі.

У T-90 Bhishma Mk-3 є динамічний захист Kontakt-5 (ERA), що забезпечує посилений захист від снарядів і протитанкових ракет.

Він також оснащений системою активного захисту (APS) Saab LEDS-150, що підвищує відсоток виживання на тлі сучасних загроз.

Давня співпраця з російською стороною

Танк повністю розібрали, водночас кожен компонент ретельно перевірили, відновили й випробували. Понад 200 вузлів і підвузлів були розібрані та зібрані заново з використанням точних методів і спеціалізованого обладнання від оригінального російського виробника. Співробітники Корпусу інженерів-електронників і механіків (EME) забезпечили бойову готовність Т-90 на різних ландшафтах.

Т-90 модернізували в межах співпраці з Росією, яка триває досить давно. Т-90 Bhishma будували за ліцензією і виробляли на заводі з випуску важких транспортних засобів (HVF) в Аваді недалеко від Ченнаї. Після початкової закупівлі 1657 одиниць зараз на службі перебуває приблизно 1300 Т-90.

Програма капітального ремонту, що починається з перших партій, спрямована на продовження терміну служби танків, що одночасно підвищує оперативну незалежність Індії в обслуговуванні.

Поряд з модернізацією індійська армія також розробляє нове обладнання, в т.ч. легкий танк Zorawar. Для швидкого розгортання в гірських районах, Zorawar нещодавно пройшов випробування на полігоні Махаджан недалеко від Біканера. Цей 25-тонний танк розробили за два роки Організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) у співпраці з Larsen & Toubro.

Танк покликаний задовольнити потреби армії у високомобільних операціях у високогірних районах. Початкова серія — 354 одиниці.

Нагадаємо, що Rheinmetall випробувала нові 120-мм бронебійні боєприпаси eKE.

Також повідомлялося, що у двох новітніх підводних човнах ВМС США класу Virginia знайшли дефекти.