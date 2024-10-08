На вооружении индийской армии появился танк T-90 Bhishma Mk-3: подробности (фото)

T-90 Bhishma Mk-3 отличает мощное вооружение и усовершенствованная броневая защита. Среди вооружения: 125-мм пушка 2A46M-5 с автоматом заряжания, спаренный пулемет калибра 7,62 мм и опциональный дистанционно управляемый зенитный пулемет калибра 7,62 мм.

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7 октября 2024 года индийская армия выпустила свой первый полностью модернизированный танк T-90 Bhishma Mk-3, что стало ключевой вехой в модернизации оборонных возможностей страны. Об этом сообщает Дополнительное Главное управление общественной информации индийской армии в соцсети Х.

Танки т-90

Начальник штаба армии генерал Упендра Двиведи присутствовал на презентации танка и подчеркнул важность этой инициативы в рамках продолжающейся трансформации сухопутных войск страны.

T-90 Bhishma Mk-3 известен мощным вооружением и усовершенствованной броневой защитой, что существенно повышает боеготовность индийской армии.

Модернизированная версия Mk-3 объединяет передовые системы наведения, улучшенные характеристики повышают мобильность. Среди прочего, в T-90 Bhishma Mk-3 высокое содержание индийских комплектующих — 83%, а двигатель полностью индийский.

Характеристики T-90 Bhishma Mk-3

Танки т-90

T-90 Bhishma Mk-3 оснащен дизельным двигателем V12, мощностью 1130 л/с, что обеспечивает максимальную скорость 60 км/ч и запас хода 550 км.

Танк весит 50,7 тонны и разработан как прочный и маневренный.

Среди вооружения: 125-мм пушка 2A46M-5 с автоматом заряжания, спаренный пулемет калибра 7,62 мм и опциональный дистанционно управляемый зенитный пулемет калибра 7,62 мм. Также есть 12 дымовых гранатометов на башне.

Система теплового прицеливания разработана DRDO и Bharat Electronics Limited, танк может обнаруживать цели на расстоянии до 8 км, днем ​​и ночью.

У лазерного дальномера дальность действия — до 5 км.

Система управления огнем включает в себя цифровой баллистический вычислитель для повышения точности в различных условиях окружающей среды, есть и система автоматического сопровождения цели.

У T-90 Bhishma Mk-3 есть динамическая защита Kontakt-5 (ERA), что обеспечивает усиленную защиту от снарядов и противотанковых ракет.

Он также оснащен системой активной защиты (APS) Saab LEDS-150, что повышает процент выживаемости на фоне современных угроз.

Давнее сотрудничество с российской стороной

Танк полностью разобрали, при этом каждый компонент тщательно проверили, восстановили и испытали. Свыше 200 узлов и подузлов были разобраны и собраны заново с использованием точных методов и специализированного оборудования от оригинального российского производителя. Сотрудники Корпуса инженеров-электронщиков и механиков (EME) обеспечили боевую готовность Т-90 на различных ландшафтах.

Т-90 модернизировали в рамках сотрудничества с Россией, которое продолжается довольно давно. Т-90 Bhishma строили по лицензии и производили на заводе по выпуску тяжелых транспортных средств (HVF) в Авади недалеко от Ченнаи. После первоначальной закупки 1657 единиц сейчас на службе находится около 1300 Т-90.

Программа капитального ремонта, начинающаяся с первых партий, направлена ​​на продление срока службы танков, что одновременно повышает оперативную независимость Индии в обслуживании.

Наряду с модернизацией индийская армия также разрабатывает новое оборудование, в т.ч. легкий танк Zorawar. Для быстрого развертывания в горных районах, Zorawar недавно прошел испытания на полигоне Махаджан недалеко от Биканера. Этот 25-тонный танк, разработали за два года Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) в сотрудничестве с Larsen & Toubro.

Танк призван удовлетворить потребности армии в высокомобильных операциях в высокогорных районах. Первоначальная серия — 354 единицы.

Напомним, что Rheinmetall испытала новые 120-мм бронебойные боеприпасы eKE.

Также сообщалось, что в двух новейших подлодках ВМС США класса Virginia нашли дефекты.