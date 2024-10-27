Продавали в Индию: бойцы ВСУ захватили один из лучших российских танков Т-90С (видео)

Экспортный танк Т-90С оснастили антидроновым "мангом", средствами РЭБ и самодельными тралами от мин. Машины продавали в Индию, но часть из них не прошла приемку из-за некачественной сборки.

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Военные механизированного батальона "К2" 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы получили в качестве трофея экспортный танк Т-90С армии России. Видео показал в Instagram танкист батальона Александр Афанасьев.

"Пожалуй, один из лучших танков, которые я видел от РФ, экспортная версия нового Т-90. Если с "Леопардами" не получилось, то враг всегда нас радует свежей техникой. Трофей знатный, К-2 выражает благодарность "Уралвагонзаводу" за сделанные выводы", — отметил военный.

Эксперт по бронетехнике Андрей Тарасенко перечислил заметные отличия Т-90С от Т-90А — трапециевидный "индийский" блок ДЗ, установленный вместо малополезного прожектора "Штора". Второе отличие машины состоит в том, что все надписи внутри — на английском языке.

ВС РФ поставили на танк Т-90C защиту от дронов "мангал", средства радиоэлектронного противодействия, камеры наблюдения и самодельный трал от мин.

Экспортная версия Т-90 обладает весьма интересной историей, добавляет координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Шли они преимущественно по контрактам в Индию Т-90S "Bhishma", но часть танков не проходила приемку в связи с некачественной сборкой и прочими неполадками/дефектами. За время выполнения экспортных поставок таких танков накопилась некоторое количество, с ноября-декабря 2022 года их активно стали отправлять в зону боевых действий", — отметил он.

За время полномасштабной войны российские оккупационные войска потеряли от 10 до 15 танков Т-90C.

Напомним, армия Индии 7 октября 2024 года выпустила первый модернизированный танк T-90 Bhishma Mk-3. Программа улучшения танка реализуется вместе с Россией.

Ранее появилась информация о том, что "Уралвагонзавод" четыре недели восстанавливал танк Т-90М "Прорыв", поврежденный в бою. Статистику производства танков в РФ могут намеренно искажать.