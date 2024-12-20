Россия представила два образца танков Т-90С и Т-90СК: особенности машин

Машина оснащена гладкоствольной 125-мм пушкой и может вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами "Рефлекс". А броня дополнена элементами динамической защиты "Контакт-5".

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На международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 были представлены российские танки Т-90С и Т-90СК, произведенные компанией "Уралвагонзавод". Эти модификации разработаны в качестве экспортных вариантов основного боевого танка Т-90, сообщили 19 декабря в Army Recognition.

В данном случае экспонаты используются вооруженными силами Вьетнама, которые стремятся к модернизации своих бронетанковых войск.

Танк Т-90СК специально разработан для сложных боевых условий. Его турбонадувной двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с. обеспечивает скорость до 60 км/ч и автономность до 550 км. Танк способен преодолевать уклоны до 40 градусов, траншеи длиной 2,8 метра и вертикальные препятствия высотой до 0,85 метра.

Огневая мощь Т-90СК представлена 125-мм гладкоствольной пушкой, стреляющей как обычными снарядами, так и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)

Автомат заряжания позволяет достигать темпа стрельбы 7–8 выстрелов в минуту. Дополнительное вооружение включает 7,62-мм коаксиальный пулемет ПКТ и 12,7-мм зенитный пулемет.

Основное вооружение танка поддерживает разнообразные типы боеприпасов, включая:

бронебойные снаряды;

осколочно-фугасные снаряды;

ПТУР 9М119 "Рефлекс" с дальностью до 5 км, предназначенные для поражения бронетехники с динамической защитой и низколетящих воздушных целей.

Танк Т-90С бронетанковых войск Вьетнама Фото: janes.com

Броня танка представляет собой многослойную конструкцию с элементами динамической защиты (ERA) "Контакт-5", которая повышает защиту от кинетических и кумулятивных угроз. Машина также оснащена комплексом радиоэлектронного подавления "Штора-1", который должен обеспечивать противодействие системам наведения противника.

Для экипажа предусмотрены современные системы навигации, кондиционирования воздуха и наблюдения, а также стабилизация орудия, позволяющая вести прицельный огонь на ходу.

По словам автора обзора, танк Т-90С широко используется в вооруженных силах Индии, Алжира, Ирака и Вьетнама. Причем Вьетнам разместил заказ на эту модель в 2017 году, укрепляя свои оборонные позиции на фоне региональной нестабильности.

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Ранее сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины получили в качестве трофея экспортный танк Т-90С армии России. По словам военных, это лучший вариант российского ОБТ Т-90.