В воскресенье, 21 сентября, в городе Татарск Новосибирской области России обрушилось здание средней школы №5.

Школа была построена в 1937 году, пишет телеграм-канал "Сибирский экспресс".

Отмечается, что руководит учебным заведением Людмила Лиховец. При этом ее полная тезка является депутатом горсовета от "Единой России".

В региональном МЧС отмечают, что в момент обрушения части здания людей в нем не было, пострадавших в результате происшествия нет.

При этом, следственный комитет планирует назначить судебную строительную экспертизу для установления степени износа конструкции и причин обрушения. Также будет устанавливаться, когда и кем в учебном заведении производились ремонтные работы.

В свою очередь в региональном министерстве образования сообщили, что перед началом учебного года администрацией округа школа была принята готовой к приему всех 210 учеников.

Российский оппозиционный военный обозреватель Ян Матвеев подчеркнул, что подобное происходит, когда власть тратит все средства на разрушение соседней страны, вместо того, чтобы отстраивать свою собственную.

"Это школа в городе Татарске Новосибирской области. Нет, по ней не били беспилотники или ракеты. Там даже пожара не было. Она просто рухнула, и все", — написал он.

Напомним, вечером 31 мая в Брянской области рухнул автомобильный мост, по которому проезжала фура. В этот же момент в обвалившийся мост врезался пассажирский поезд.

Фокус писал, что в российской Астрахани в конце июля внезапно обрушился подъезд многоквартирного дома. Здание общежития признали аварийным еще в 2019 году.