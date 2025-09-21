У неділю, 21 вересня, у місті Татарськ Новосибірської області Росії обвалилася будівля середньої школи №5.

Школа була побудована 1937 року, пише телеграм-канал "Сибирский экспресс".

Зазначається, що керує навчальним закладом Людмила Лиховець. При цьому її повна тезка є депутаткою міськради від "Единой России".

У регіональному МНС зазначають, що в момент обвалення частини будівлі людей у ній не було, постраждалих унаслідок події немає.

При цьому, слідчий комітет планує призначити судову будівельну експертизу для встановлення ступеня зносу конструкції та причин обвалення. Також буде встановлюватися, коли і ким у навчальному закладі проводилися ремонтні роботи.

Зі свого боку в регіональному міністерстві освіти повідомили, що перед початком навчального року адміністрація округу прийняла школу готовою до прийому всіх 210 учнів.

Російський опозиційний військовий оглядач Ян Матвєєв підкреслив, що подібне відбувається, коли влада витрачає всі кошти на руйнування сусідньої країни, замість того, щоб відбудовувати свою власну.

"Це школа в місті Татарську Новосибірської області. Ні, по ній не били безпілотники або ракети. Там навіть пожежі не було. Вона просто впала, і все", — написав він.

Нагадаємо, увечері 31 травня в Брянській області обвалився автомобільний міст, по якому проїжджала фура. У цей самий момент в обвалений міст врізався пасажирський поїзд.

Фокус писав, що в російській Астрахані наприкінці липня раптово обвалився під'їзд багатоквартирного будинку. Будівлю гуртожитку визнали аварійною ще 2019 року.