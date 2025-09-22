"В пользу мира": еще одно государство-член НАТО официально признало Палестину

После того, как Канада, Великобритания и Австралия официально признали государственность Палестины, в воскресенье 21 сентября к ним присоединилась Португалия.

Признание Палестины — это единственный путь к справедливому и прочному миру, заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел.

"Сегодня португальское государство официально признает государство Палестина", — сказал Ранжел.

Он добавил, что это решение приняли с согласия президента республики и большинства партий парламента.

Ранжел подчеркнул, что Португалия стремится поддерживать "мирные, плодотворные и полезные отношения" с обоими государствами и надеется, что Израиль "поймет нашу позицию".

"Оно (решение, — ред.) никогда не принималось против Израиля. Оно принималось в пользу мира и права палестинского народа на самоопределение", — подчеркнул Ранжел.

Отметим, что Португалия является одной из 12 стран-основательниц НАТО, которая является членом Альянса с 4 апреля 1949 года.

Напомним, 21 сентября Канада, Австралия и Великобритания признали государственность Палестины.

В этот же день премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал противодействовать признанию Палестины.