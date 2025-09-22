"На користь миру": ще одна держава-член НАТО офіційно визнала Палестину

Після того, як Канада, Велика Британія та Австралія офіційно визнали державність Палестини, у неділю 21 вересня до них приєдналась Португалія.

Related video

Визнання Палестини — це єдиний шлях до справедливого і тривалого миру, заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел.

"Сьогодні португальська держава офіційно визнає державу Палестина", — сказав Ранжел.

Він додав, що це рішення ухвалили за згодою президента республіки та більшості партій парламенту.

Ранжел підкреслив, що Португалія прагне підтримувати "мирні, плідні та корисні відносини" з обома державами та сподівається, що Ізраїль "зрозуміє нашу позицію".

"Воно (рішення, — ред.) ніколи не ухвалювалось проти Ізраїлю. Воно ухвалювалось на користь миру та права палестинського народу на самовизначення", — наголосив Ранжел.

Зазначимо, що Португалія є однією з 12 країн-засновниць НАТО, яка є членом Альянсу з 4 квітня 1949 року.

Нагадаємо, 21 вересня Канада, Австралія та Велика Британія визнали державність Палестини.

У цей же день прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв протидіяти визнанню Палестини.