Десятки тысяч людей выходят на протесты в Италии: порты заблокированы, школы закрыты (видео)

В десятках итальянских городов прошли масштабные демонстрации против военных действий в Газе. Акции сопровождались блокированием портов, закрытием школ и перебоями в работе общественного транспорта.

Как сообщает The Guardian, тысячи людей по всей Италии вышли на акции протеста в поддержку Палестины, заблокировав порты и железнодорожные станции. Международные и местные СМИ пишут что, демонстрации повлияли на работу школ и общественного транспорта в ключевых городах страны.

Акции протеста прошли в более 75 городах, среди которых Рим, Милан, Генуя, Ливорно, Болонья, Турин, Флоренция, Неаполь и Палермо. По данным The Associated Press, участники забастовки выразили несогласие с действиями Израиля в Газе, организовав общенациональную 24-часовую акцию протеста.

В Риме на центральном вокзале собралось более 20 000 демонстрантов, а в портах Генуи и Ливорно рабочие отказались выходить на работу, блокируя доступ судам. В Милане во время протестов произошли столкновения возле вокзала: часть протестующих бросала бутылки и применяла дымовые шашки, на что полиция ответила слезоточивым газом.

Местные участники акций подчеркнули важность своих действий. Студентка Francesca Tecchia заявила: "Впервые я пришла на протест, потому что то, что происходит (в Газе), чрезвычайно важно".

Рабочие порта Генуи добавили: "Палестинский народ снова дает нам урок достоинства и стойкости. Мы учимся у них и стараемся вносить свой вклад".

Национальный секретарь профсоюза CUB Walter Montagnoli подчеркнул: "Если мы не заблокируем то, что делает Израиль, если не остановим торговлю, поставки оружия и все остальное с Израилем, мы никогда ничего не достигнем".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала избегать насилия во время акций.

"Насилие и разрушения не имеют ничего общего с солидарностью и не изменят жизнь людей в Газе", — подчеркнула политик.

Эти демонстрации стали одними из крупнейших в Европе за последние годы. В протестах участвовали студенты, рабочие, профсоюзы и общественные активисты, которые требовали от правительства Италии усилить дипломатическую поддержку и гуманитарную помощь Палестине.

