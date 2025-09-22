Десятки тисяч людей виходять на протести в Італії: порти заблоковані, школи закриті (відео)

У десятках італійських міст відбулися масштабні демонстрації проти військових дій в Газі. Акції супроводжувалися блокуванням портів, закриттям шкіл та перебоями у роботі громадського транспорту.

Як повідомляє The Guardian, тисячі людей по всій Італії вийшли на акції протесту на підтримку Палестини, заблокувавши порти та залізничні станції. Міжнародні та місцеві ЗМІ пишуть що, демонстрації вплинули на роботу шкіл і громадського транспорту в ключових містах країни.

Акції протесту відбулися у понад 75 містах, серед яких Рим, Мілан, Генуя, Ліворно, Болонья, Турин, Флоренція, Неаполь та Палермо. За даними The Associated Press, учасники страйку висловили незгоду з діями Ізраїлю в Газі, організувавши загальнонаціональну 24-годинну акцію протесту.

У Римі на центральному вокзалі зібралося понад 20 000 демонстрантів, а в портах Генуї та Ліворно робітники відмовилися виходити на роботу, блокуючи доступ суднам. У Мілані під час протестів сталися сутички біля вокзалу: частина протестувальників кидала пляшки та застосовувала димові шашки, на що поліція відповіла сльозогінним газом.

Місцеві учасники акцій підкреслили важливість своїх дій. Студентка Francesca Tecchia заявила: "Уперше я прийшла на протест, бо те, що відбувається (у Газі), надзвичайно важливо".

Робітники порту Генуї додали: "Палестинський народ знову дає нам урок гідності та стійкості. Ми вчимося у них і намагаємося робити свій внесок".

Національний секретар профспілки CUB Walter Montagnoli підкреслив: "Якщо ми не заблокуємо те, що робить Ізраїль, якщо не зупинимо торгівлю, постачання зброї та все інше з Ізраїлем, ми ніколи нічого не досягнемо".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала уникати насильства під час акцій.

"Насильство та руйнування не мають нічого спільного з солідарністю і не змінять життя людей у Газі", – наголосила політик.

Ці демонстрації стали одними з найбільших у Європі за останні роки. У протестах брали участь студенти, робітники, профспілки та громадські активісти, які вимагали від уряду Італії посилити дипломатичну підтримку та гуманітарну допомогу Палестині.

Фокус повідомляв, що Ізраїль продовжує штурм Гази та завдає нових ударів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв протидіяти визнанню Палестини.

Нагадаємо, як писав Фокус, після того, як Канада, Велика Британія та Австралія офіційно визнали державність Палестини, до них приєдналась Португалія.