Холодный пол вместо Крита: лоукостер "высадил" семью не в их месте назначения (фото)

41-летний Даррен Рейни из Хартфордшира (Великобритания) заявил, что его семье, включая троих детей, пришлось всю ночь спать на полу в аэропорту после того, как авиакомпания easyJet "высадила" их не в том месте назначения.

Мужчина рассказал, что летел лоукостером из Лутона на Крит, но самолет совершил аварийную посадку в Сплите (Хорватия) из-за плохого самочувствия бортпроводника, пишет Daily Mail.

Пассажиров попросили ждать на борту, пока не найдут замену, но после полуторачасового ожидания авиакомпания сообщила, что им придется остаться в стране на ночь, пока утром следующего дня не появится замена.

"Мы получили весь багаж, сошли с самолета, прошли паспортный контроль, и нам сказали, где встретиться", – вспоминает многодетный отец.

Он добавил, что easyJet изначально обещала предоставить жилье, но после еще одного часа ожидания людям сказали, что им придется самостоятельно искать место для ночлега.

Когда пассажиры сошли с самолета, магазины в аэропорту Сплита, а также рестораны поблизости были закрыты, поэтому купить еду или поесть не удалось.

Поскольку траты на жилье не вписывались в бюджет семьи, они были вынуждены расположиться на ночь на холодном и жестком полу в терминале аэропорта.

Фото: Соцсети

"Я не спал и присматривал за детьми, пока очень милая сотрудница авиакомпании не подошла и не спросила, не нужны ли нам одеяла", – продолжил мужчина. Он всю ночь проверял обновления в приложении easyJet .

На Крит семья вылетела только в 13:45, приземлившись на острове около 18:00 и фактически потеряв день отдыха. Даррен пожаловался, что пару дней не мог нормально спать, был переутомлен и напряжен, а также "несчастен во всех отношениях".

Компания отказалась вернуть деньги или выплатить компенсацию за вынужденную посадку самолета, объяснив это тем, что приземление было аварийным, а в таком случае никакие выплаты не предусмотрены.

После того, как о ситуации стало известно, easyJet принесла извинения и пообещала возместить стоимость "потерянной ночи" в качестве "жеста доброй воли".

