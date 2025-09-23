Холодна підлога замість Криту: лоукостер "висадив" сім'ю не в їхньому місці призначення (фото)

41-річний Даррен Рейні з Хартфордшира (Велика Британія) заявив, що його сім'ї, включно з трьома дітьми, довелося всю ніч спати на підлозі в аеропорту після того, як авіакомпанія easyJet "висадила" їх не в тому місці призначення.

Чоловік розповів, що летів лоукостером із Лутона на Крит, але літак здійснив аварійну посадку в Спліті (Хорватія) через погане самопочуття бортпровідника, пише Daily Mail.

Пасажирів попросили чекати на борту, поки не знайдуть заміну, але після півторагодинного очікування авіакомпанія повідомила, що їм доведеться залишитися в країні на ніч, доки вранці наступного дня не з'явиться заміна.

"Ми отримали весь багаж, зійшли з літака, пройшли паспортний контроль, і нам сказали, де зустрітися", — згадує багатодітний батько.

Він додав, що easyJet спочатку обіцяла надати житло, але після ще однієї години очікування людям сказали, що їм доведеться самостійно шукати місце для ночівлі.

Коли пасажири зійшли з літака, магазини в аеропорту Спліта, а також ресторани поблизу були зачинені, тож купити їжу чи поїсти не вдалося.

Оскільки витрати на житло не вписувалися в бюджет сім'ї, вони були змушені розташуватися на ніч на холодній і жорсткій підлозі в терміналі аеропорту.

Сини Даррена Рейні сплять на підлозі в аеропорту Спліта в Хорватії Фото: Соцсети

"Я не спав і наглядав за дітьми, поки дуже мила співробітниця авіакомпанії не підійшла і не запитала, чи не потрібні нам ковдри", — продовжив чоловік. Він усю ніч перевіряв оновлення в додатку easyJet .

На Крит сім'я вилетіла тільки о 13:45, приземлившись на острові близько 18:00 і фактично втративши день відпочинку. Даррен поскаржився, що кілька днів не міг нормально спати, був перевтомленим і напруженим, а також "нещасним у всіх відношеннях".

Компанія відмовилася повернути гроші або виплатити компенсацію за вимушену посадку літака, пояснивши це тим, що приземлення було аварійним, а в такому разі жодних виплат не передбачено.

Після того, як про ситуацію стало відомо, easyJet вибачилася і пообіцяла відшкодувати вартість "втраченої ночі" як "жест доброї волі".

