Нашли в консульстве Армении: в РФ совершил "самоубийство" топ-чиновник, сбежавший из зала суда

Бориса Авакяна, чиновника Росреестра, обвиняли в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Он успел подписать контракт с Минообороны РФ на участие в войне в Украине, в связи с чем производство в отношении него было приостановлено.

Related video

Тело 43-летнего Авакяна нашли в Санкт-Петербурге, в здании Генконсульства Армении на Васильевском острове. Официально, он якобы покончил с собой в туалете дипучреждения. Перед этим он сбежал из здания Кронштадтского районного суда, сообщают ряд российских зданий, в том числе "Фонтанка".

Примечательно, но на опубликованных фото видно, что нож, которым Авакян якобы зарезал себя, лежит на умывальнике, а сам топ-чиновник лежит в кабинке туалета, при этом на нем только брюки от военной формы и ботинки военного образца. При этом Генконсульство Армении находится в 50 км от здания суда. Как туда добрался Авакян — не сообщается.

Авакян вместе с бизнесменом Дмитрием Зарубиным и еще восемнадцатью фигурантами проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 миллиарда рублей. В августе 2025 года Борис Авакян заключил контракт с Минобороны РФ и собирался на войну в Украину. Но 23 сентября в суд поступило ходатайство о возобновлении дела, так как Авакян расторг контракт с российской армией. Когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления, Авакян покинул здание суда и скрылся. Он якобы отпросился покурить, вышел на улицу, сбежал и скрылся в Генконсульстве Армении.

Провластные российские СМИ сообщают, что он заперся в туалете, где якобы и покончил с собой.

Кто такой Борис Авакян

Борис Авакян — бывший руководитель крупнейшего таможенного брокера торгового порта "Санкт-Петербург", с 2010 года он был заместителем главы управления Росимущества по Ленобласти. Уголовное дело против Авакяна возбудили в 2016 году. Тогда же он сбежал из-под домашнего ареста и уехал в Армению, а потом и во Францию. Позже он отказался от российского гражданства, но оставался в федеральном розыске. В Ереване Борис Авакян разыскивался за легализацию преступных доходов и незаконное пересечение границы.

Борис Авакян собирался на войну в Украину Фото: Соцсети

В 2021 году Авакян был задержан петербургском ресторане "Пряности и Радости", где он обедал за беседой с экс-начальником таможенного отдела СЭБ УФСБ.

Ранее российские СМИ писали, что Борис Авакян был известен среди питерского бомонда. На работу он ездил в куртке из крокодиловой кожи в люксовой машине Maybach. А также был женат на модели и королеве красоты Юлии Иониной.

Напомним, только на прошлой неделе в России якобы покончил с собой глава крупнейшего в России производителя композитов Umatex Group Александр Тюнин.

Фокус писал, что регулярность смертей топ-менеджеров в РФ стала уже обычным явлением. Так, 8 сентября под Калининградом обнаружили мертвым гендиректора компании "К-Поташ Сервис" Алексея Синицына. Тело нашли под мостом в районе поселка Солнечное в Гурьевском округе.