Нашли без головы под мостом: в России загадочно умер 19-й по счету топ-менеджер

Череда смертей топ-менеджеров и бизнесменов, охватившая Россию вскоре после начала полномасштабной войны с Украиной, продолжается. 8 сентября под Калининградом обнаружили мертвым гендиректора компании "К-Поташ Сервис".

Российские Telegram-каналы сообщили, что погибшего зовут Алексей С., и он управлял компанией, которая реализует проект строительства рудника для добычи калийно-магниевых солей и горно-обогатительного комбината. Фокус собрал все, что известно.

Тело нашли под мостом в районе поселка Солнечное в Гурьевском округе. На нем был закреплен буксировочный трос, который свисал с перил моста. Отмечается, что у погибшего остались жена и двое дочерей. А правоохранительные органы РФ основной версией гибели топ-менеджера считают суицид.

Генеральным директором "К-Поташ Сервис" с 2022 года указан 43-летний Алексей Синицын. Его компания хотела строить рудник еще с 2014 года, но против этого выступали жители поселка Нивенское, опасавшиеся экологических последствий.

Протесты в Калиниграде против открытия рудника Фото: URA.RU

В 2017 году в ситуацию вмешивался Путин. После этого проект скорректировали — строительство горнодобывающего предприятия перенесли за пределы поселка. Согласно постановлению Арбитражного суда Калининградской области от октября 2022 года, у компании "тяжелое финансовое положение".

Алексей Синицин возглавлял компанию "К-Поташ Сервис" с октября 2022-го. Учредителями являются нидерландская и кипрская компании. В 2014 году контора попала в скандал — в очередной раз был перенесен запуск калийного рудника в поселке Нивенское, проектом которого занималась организация "К-Поташ Сервис". Тогда ее представители заявили, что проводятся проектно-изыскательские работы, ведётся замена оборудования.

Погибший стал как минимум 19-й топ-менеджером, умершим в России при загадочных обстоятельствах за последние три года. В августе стало известно о смерти Дмитрия Осипова, председателя совета директоров "Уралкалия", и Михаила Кенина, основателя и главного акционера ГК "Самолет" — крупнейшего в России застройщика. Причины их смерти остались неизвестными.

Пик таинственных смертей пришелся на 2022 год, когда мертвыми нашли главу транспортной службы "Газпром инвест" Леонида Шульмана, бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, Сергея Протосеню, бывшего топ-менеджера "Новатэка". Тогда же из окна Центральной клинической больницы Управделами президента выпал председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов. Пришедший на его место Владимир Некрасов умер спустя год из-за "острой сердечной недостаточности".

В следующие годы череда смертей российских топ-менеджеров продолжилась. В 2023 году мертвыми нашли Вячеслава Ровнейко, директора Межрегионального топливного союза, в 2024 году якобы покончил с собой вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус. А в 2025 году выпал с балкона вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов.

Напомним, а в июле 2025 года экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого президент РФ Владимир Путин уволил с поста 7 июля 2025 года, и бывший губернатор Курской области найден мертвым у себя дома в тот же день.

