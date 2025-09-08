Знайшли без голови під мостом: у Росії загадково помер 19-й за рахунком топменеджер

Низка смертей топменеджерів і бізнесменів, що охопила Росію незабаром після початку повномасштабної війни з Україною, триває. 8 вересня під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії "К-Поташ Сервіс".

Російські Telegram-канали повідомили, що загиблого звати Олексій С., і він керував компанією, яка реалізує проєкт будівництва копальні для видобутку калійно-магнієвих солей і гірничо-збагачувального комбінату. Фокус зібрав усе, що відомо.

Тіло знайшли під мостом у районі селища Сонячне в Гур'ївському окрузі. На ньому був закріплений буксирувальний трос, який звисав із перил мосту. Зазначається, що у загиблого залишилися дружина і двоє дочок. А правоохоронні органи РФ основною версією загибелі топменеджера вважають суїцид.

Генеральним директором "К-Поташ Сервіс" з 2022 року вказано 43-річного Олексія Сініцина. Його компанія хотіла будувати рудник ще з 2014 року, але проти цього виступали жителі селища Нівенське, які побоювалися екологічних наслідків.

Протести в Калініграді проти відкриття рудника Фото: URA.RU

У 2017 році в ситуацію втручався Путін. Після цього проєкт скоригували — будівництво гірничодобувного підприємства перенесли за межі селища. Згідно з постановою Арбітражного суду Калінінградської області від жовтня 2022 року, у компанії "важке фінансове становище".

Олексій Сініцин очолював компанію "К-Поташ Сервіс" із жовтня 2022-го. Засновниками є нідерландська та кіпрська компанії. У 2014 році контора потрапила в скандал — укотре було перенесено запуск калійної копальні в селищі Нівенське, проєктом якої займалася організація "К-Поташ Сервіс". Тоді її представники заявили, що проводяться проєктно-вишукувальні роботи, ведеться заміна обладнання.

Загиблий став щонайменше 19-м топменеджером, який помер у Росії за загадкових обставин за останні три роки. У серпні стало відомо про смерть Дмитра Осипова, голови ради директорів "Уралкалію", і Михайла Кеніна, засновника і головного акціонера ГК "Самолет" — найбільшого в Росії забудовника. Причини їхньої смерті залишилися невідомими.

Пік таємничих смертей припав на 2022 рік, коли мертвими знайшли главу транспортної служби "Газпром інвест" Леоніда Шульмана, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, Сергія Протосеню, колишнього топменеджера "Новатека". Тоді ж із вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента випав голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов. Володимир Некрасов, який прийшов на його місце, помер через рік через "гостру серцеву недостатність".

У наступні роки низка смертей російських топменеджерів продовжилася. У 2023 році мертвими знайшли В'ячеслава Ровнейка, директора Міжрегіонального паливного союзу, у 2024 році нібито наклав на себе руки віцепрезидент "Лукойлу" Віталій Робертус. А 2025 року випав із балкона віцепрезидент "Транснефти" Андрій Бадалов.

Нагадаємо, а в липні 2025 року ексміністра транспорту РФ Романа Старовойта, якого президент РФ Володимир Путін звільнив із посади 7 липня 2025 року, і колишнього губернатора Курської області знайдено мертвим у себе вдома того самого дня.

Також Фокус з'ясовував, що могло стати причиною смерті колишнього російського міністра транспорту.