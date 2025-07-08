Коллапс в аэропортах, взрыв танкера, провал обороны под Курском: почему застрелился министр РФ Старовойт

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Рядом с личным автомобилем неподалеку от своего дома найден застреленным министр транспорта РФ Роман Старовойт. Возле тела обнаружен наградной пистолет. Так совпало, что несколькими часами ранее Путин уволил Старовойта с должности, едва успели огласить имя и.о.

До назначения министром Старовойт был губернатором Курской области. Публично его отставку связывают с расследованием злоупотреблений в бытность губернатором, в т.ч. — хищений на фортификациях.

Вторым поводом называют неубедительную реакцию на коллапс в аэропортах, который только сегодня преодолели.

Общая канва публикаций: на Старовойта осерчали, он перенервничал и застрелился.

Контекст более интересный.

6 июля в порту Усть-Луга на одном из танкеров произошла утечка аммиака. Вероятная причина по мнению следствия — "внешнее воздействие", точнее — два взрыва с интервалом в 10 минут.

Минтранс Старовойта заявил, что контролирует ситуацию. Но аналогичное происшествие в этому же порту было в феврале.

27 июня в водах Ливии один из танкеров, ранее перевозивший нефть из российских портов, был поврежден взрывом. Его отбуксировали в Грецию. Это шестой инцидент подобного рода, ставший публичным за последний год.

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошла авария двух российских танкеров, что привело к загрязнению мазутом и Кубани, и Крыма. Даже в Одесской области находили выбросы мазута.

Мазут уже спровоцировал туристический коллапс в Анапе. По данным местных СМИ, в город приехало только 30% от прошлогоднего объема посетителей. Местный бизнес воет. Зимой Старовойт лично отчитывался о том, какой блестящий план ликвидации последствий аварии разработан. Все оказалось враньем.

Очистка черноморского побережья от мазута Фото: ТАСС

На днях была опубликована статистика российского авторынка, из которой следует, что продажи грузовиков и автобусов в России за первое полугодие 2025 г. снизились на 54%. Формально — это парафия Минпромторга, но на следующем шаге это даст ухудшение логистики. На фоне дряхлеющей авиации и нарастании проблем в РЖД.

В общем, транспортная сфера и Старовойт превратились в источник плохих новостей, раздражитель.

Комментируя отставку Старовойта еще до информации о "самоубийстве", Дмитрий Песков заявил, что речь не идет об утрате доверия Путина. Ибо в указе такая формулировка отсутствует, а была бы.

Получается очень удобно. Теперь на Старовойта можно повесить и Курск, и все проблемы на транспорте.

Но тут вот какое дело.

Уже вброшена информация, что Старовойт совершил самоубийство в ночь с 5 на 6 июля. Однако уже после самоубийства он якобы умудрился провести совещание по инциденту с танкером в Усть-Луге. Эта неразбериха свидетельствует, что ситуация для Москвы неплановая и там судорожно пытаются выстроить какую-то линию.

Уже несутся домыслы на тему, сам он решил укоротить себе жизнь или ему "активно помогли".

Но какой бы ответ не огласили, этот инцидент уже встраивают в одну линию с "самоубийством" одного из топ-менеджеров компании "Транснефть" Андрея Бадалова (выпал из окна). А также задержанием депутата заксобрания Челябинской области миллиардера-золотодобытчика Константина Струкова, который на своем частном самолете пытался вылететь в Турцию. И самолет внезапно оказался арестованным, и паспорт — просроченным. И активы теперь конфискуют… за нарушение экологических норм, травматизм на производстве и конфликт интересов с депутатской работой.

Это все событийный ряд последних дней. Куда периодически врываются новости типа:

горнометаллургическая компания "Мечел" за 5 месяцев сократила добычу угля на 24%. Пострадали активы в Якутии и Кемеровской области. Низкий спрос, большие издержки, трудная логистика;

в РФ введен сбор на выездной туризм, что по сути является прелюдией к визам на выезд и т.д.

В общем, атмосфера в России — так себе. А ведь это еще не август, когда в РФ традиционно случается что-то выдающееся.

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