Знайшли в консульстві Вірменії: у РФ наклав на себе руки топчиновник, який утік із зали суду

Бориса Авакяна, чиновника Росреєстру, обвинувачували в ухиленні від сплати митних зборів на суму понад 4,2 мільярда рублів. Він встиг підписати контракт із Міноборони РФ на участь у війні в Україні, у зв'язку з чим провадження щодо нього було припинено.

Related video

Тіло 43-річного Авакяна знайшли в Санкт-Петербурзі, у будівлі Генконсульства Вірменії на Василівському острові. Офіційно, він нібито наклав на себе руки в туалеті дипустанови. Перед цим він утік із будівлі Кронштадтського районного суду, повідомляють низка російських будівель, зокрема "Фонтанка".

Примітно, але на опублікованих фото видно, що ніж, яким Авакян нібито зарізав себе, лежить на умивальнику, а сам топчиновник лежить у кабінці туалету, водночас на ньому тільки штани від військової форми і черевики військового зразка. При цьому Генконсульство Вірменії розташоване за 50 км від будівлі суду. Як туди дістався Авакян — не повідомляють.

Авакян разом із бізнесменом Дмитром Зарубіним і ще вісімнадцятьма фігурантами проходив у справі про ухилення від сплати митних зборів на суму понад 4,2 мільярда рублів. У серпні 2025 року Борис Авакян уклав контракт із Міноборони РФ і збирався на війну в Україну. Але 23 вересня до суду надійшло клопотання про відновлення справи, оскільки Авакян розірвав контракт із російською армією. Коли суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення постанови, Авакян покинув будівлю суду і зник. Він нібито відпросився покурити, вийшов на вулицю, втік і сховався в Генконсульстві Вірменії.

Провладні російські ЗМІ повідомляють, що він замкнувся в туалеті, де нібито і наклав на себе руки.

Хто такий Борис Авакян

Борис Авакян — колишній керівник найбільшого митного брокера торгового порту "Санкт-Петербург", з 2010 року він був заступником глави управління Росмайна в Ленобласті. Кримінальну справу проти Авакяна порушили 2016 року. Тоді ж він утік з-під домашнього арешту і виїхав до Вірменії, а потім і до Франції. Пізніше він відмовився від російського громадянства, але залишався у федеральному розшуку. У Єревані Бориса Авакяна розшукували за легалізацію злочинних доходів і незаконний перетин кордону.

Борис Авакян збирався на війну в Україну Фото: Соцсети

2021 року Авакяна затримали в петербурзькому ресторані "Пряности и Радости", де він обідав за бесідою з ексначальником митного відділу СЕБ УФСБ.

Раніше російські ЗМІ писали, що Борис Авакян був відомий серед пітерського бомонду. На роботу він їздив у куртці з крокодилячої шкіри в люксовій машині Maybach. А також був одружений з моделлю і королевою краси Юлією Іоніною.

Нагадаємо, тільки минулого тижня в Росії нібито наклав на себе руки голова найбільшого в Росії виробника композитів Umatex Group Олександр Тюнін.

Фокус писав, що регулярність смертей топменеджерів у РФ стала вже звичайним явищем. Так, 8 вересня під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії "К-Поташ Сервіс" Олексія Синіцина. Тіло знайшли під мостом у районі селища Сонячне в Гур'євському окрузі.