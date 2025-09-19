Один загинув, другий у реанімації: ще два топ-менеджери РФ вирішили накласти на себе руки (фото)

У Росії поменшало ще на одного топ-менеджера. Глава найбільшого в Росії виробника композитів Umatex Group Олександр Тюнін нібито наклав на себе руки.

Related video

50-річного чоловіка знайшли в районі підмосковного селища Кокошкіно. Поруч біля машини лежала рушниця, а в салоні — передсмертна записка, повідомляє Telegram-канал Mash.

Покійного побачив автомобіліст, що проїжджав повз, який і викликав поліцію.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили передсмертну записку.

Олександра Тюніна знайшли мертвим біля лісу Фото: Mash

Гвинтівку виявлено біля позашляховика покійного Фото: Mash

"Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік із депресією, стає дедалі гірше, немає сил, — Тюнін Олександр Володимирович (адреса, дані дружини, дата, підпис)", — ішлося в ній.

Передсмертна записка Олександра Тюніна

З 2001 року Тюнін очолював кілька телекомунікаційних компаній. У 2013-му він обійняв посаду виконавчого директора холдингу з виробництва композиційних матеріалів, а у квітні 2016-го став гендиректором АТ "НВК "Хімпромінжиніринг", що входить до Umatex Group. Компанія займається розвитком інноваційних проєктів у галузі виробництва хімічних волокон і вуглецевих композиційних матеріалів. У лютому 2023 року вона потрапила під санкції США.

У глави Umatex залишилися дружина і двоє синів

За 19 вересня це вже друга спроба самогубства. Як повідомляє NEXTA, керівник КК Zeppelin і експодполковник ФСБ Андрій Кротков вистрілив собі в груди з мисливської гвинтівки і зараз перебуває у важкому стані. Лікарі намагаються врятувати життя 54-річного підприємця.

Zeppelin управляє нерухомістю найбільших компаній країни, а сам Кротков регулярно входив до топ-100 найвпливовіших фігур ринку комерційної нерухомості.

КК Zeppelin і екс-підполковник ФСБ Андрій Кротков у важкому стані в лікарні Фото: Фото из открытых источников

Регулярність смертей топ-менеджерів у РФ стала вже звичайним явищем. Так, 8 вересня під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії "К-Поташ Сервіс" Олексія Синіцина. Тіло знайшли під мостом у районі селища Сонячне в Гур'євському окрузі.

Пік таємничих смертей припав на 2022 рік, коли мертвими знайшли главу транспортної служби "Газпром інвест" Леоніда Шульмана, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, Сергія Протосеню, колишнього топменеджера "Новатека". Тоді ж із вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента випав голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов. Володимир Некрасов, який прийшов на його місце, помер через рік через "гостру серцеву недостатність".

У наступні роки низка смертей російських топ-менеджерів продовжилася. У 2023 році мертвими знайшли В'ячеслава Ровнейка, директора Міжрегіонального паливного союзу, у 2024 році нібито наклав на себе руки віцепрезидент "Лукойлу" Віталій Робертус. А 2025 року випав із балкона віцепрезидент "Транснефти" Андрій Бадалов.

У липні 2025 року екс-міністра транспорту РФ Романа Старовойта, якого президент РФ Володимир Путін звільнив із посади 7 липня 2025 року, і колишнього губернатора Курської області знайдено мертвим у себе вдома того самого дня.