Один погиб, второй в реанимации: еще два топ-менеджера РФ решили свести счеты с жизнью (фото)

В России стало меньше еще на одного топ-менеджера. Глава крупнейшего в России производителя композитов Umatex Group Александр Тюнин якобы покончил с собой.

50-летнего мужчину нашли в районе подмосковного поселка Кокошкино. Рядом у машины лежало ружье, а в салоне – предсмертная записка, сообщает Telegram-канал Mash.

Покойного увидел проезжающий мимо автомобилист, который и вызвал полицию.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили предсмертную записку.

Александра Тюнина нашли мертвым возле леса Фото: Mash

Винтовка обнаружена возле внедорожника покойного Фото: Mash

"Я сам это сделал, устал бороться 5 й год с депрессией, становится все хуже, нет сил, — Тюнин Александр Владимирович (адрес, данные супруги, дата, подпись)", – говорилось в ней.

Предсмертная записка Александра Тюнина

С 2001 года Тюнин возглавлял несколько телекоммуникационных компаний. В 2013-м он занял пост исполнительного директора холдинга по производству композиционных материалов, а в апреле 2016-го стал гендиректором АО "НПК "Химпроминжиниринг", который входит в Umatex Group. Компания занимается развитием инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов. В феврале 2023 года она попала под санкции США.

У главы Umatex остались жена и двое сыновей

За 19 сентября это уже вторая попытка самоубийства. Как сообщает NEXTA, руководитель УК Zeppelin и экс-подполковник ФСБ Андрей Кротков выстрелил себе в грудь из охотничьей винтовки и сейчас находится в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти жизнь 54-летнего предпринимателя.

Zeppelin управляет недвижимостью крупнейших компаний страны, а сам Кротков регулярно входил в топ-100 самых влиятельных фигур рынка коммерческой недвижимости.

УК Zeppelin и экс-подполковник ФСБ Андрей Кротков в тяжелом состоянии в больнице Фото: Фото из открытых источников

Регулярность смертей топ-менеджеров в РФ стала уже обычным явлением. Так, 8 сентября под Калининградом обнаружили мертвым гендиректора компании "К-Поташ Сервис" Алексея Синицына. Тело нашли под мостом в районе поселка Солнечное в Гурьевском округе.

Пик таинственных смертей пришелся на 2022 год, когда мертвыми нашли главу транспортной службы "Газпром инвест" Леонида Шульмана, бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, Сергея Протосеню, бывшего топ-менеджера "Новатэка". Тогда же из окна Центральной клинической больницы Управделами президента выпал председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов. Пришедший на его место Владимир Некрасов умер спустя год из-за "острой сердечной недостаточности".

В следующие годы череда смертей российских топ-менеджеров продолжилась. В 2023 году мертвыми нашли Вячеслава Ровнейко, директора Межрегионального топливного союза, в 2024 году якобы покончил с собой вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус. А в 2025 году выпал с балкона вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов.

В июле 2025 года экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого президент РФ Владимир Путин уволил с поста 7 июля 2025 года, и бывший губернатор Курской области найден мертвым у себя дома в тот же день.