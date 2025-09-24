Скандал в ООН: полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана из-за кортежа Трампа (видео)
Полиция не позволила Реджепу Тайипу Эрдогану перейти улицу из-за проезда кортежа другой делегации. Это уже второй подобный инцидент в США — накануне правоохранители заблокировали машину Эмманюэля Макрона из-за кортежа Трампа.
Как сообщает Associated Press, происшествие произошло во вторник вблизи штаб-квартиры ООН. Турецкая делегация была остановлена правоохранителями, что вызвало задержку в протокольных мероприятиях.
По информации SkyNews, кортеж, из-за которого остановили Эрдогана, вероятнее всего принадлежал президенту США Дональду Трампу. Это произошло во время активного движения делегаций на заседание Генассамблеи.
"Турецкую делегацию остановила полиция, в результате чего президент Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден ждать, чтобы перейти улицу", — сообщает издание.
Представители полиции Нью-Йорка пока не комментируют произошедшее. Источники указывают, что меры безопасности были усилены из-за одновременного присутствия многочисленных глав государств.
Во время сессий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обычно действуют усиленные меры безопасности. Движение кортежей глав государств координируется с целью предотвращения инцидентов.
