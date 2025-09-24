Скандал в ООН: поліція Нью-Йорка зупинила Ердогана через кортеж Трампа (відео)

Поліція не дозволила Реджепу Тайїпу Ердогану перейти вулицю через проїзд кортежу іншої делегації. Це вже другий подібний інцидент у США — напередодні правоохоронці заблокували машину Емманюеля Макрона через кортеж Трампа.

Related video

Як повідомляє Associated Press, подія сталася у вівторок поблизу штаб-квартири ООН. Турецьку делегацію було зупинено правоохоронцями, що викликало затримку у протокольних заходах.

За інформацією SkyNews, кортеж, через який зупинили Ердогана, найімовірніше належав президенту США Дональду Трампу. Це сталося під час активного руху делегацій на засідання Генасамблеї.

"Турецьку делегацію зупинила поліція, внаслідок чого президент Реджеп Тайїп Ердоган був змушений чекати, щоб перейти вулицю", — повідомляє видання.

Турецьку делегацію було зупинено правоохоронцями

Представники поліції Нью-Йорка поки не коментують подію. Джерела вказують, що безпекові заходи були посилені через одночасну присутність численних глав держав.

Під час сесій Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зазвичай діють посилені заходи безпеки. Рух кортежів глав держав координується з метою запобігання інцидентам.

Як повідомляв Фокус, машину президента Франції заблокувала поліція США в Нью-Йорку через кортеж президента США.

Фокус також писав, що Дональд Трамп за підсумками перемовин з турецьким президентом Ердоганом заявив про намір долучити Анкару як посередника щодо врегулювання російсько-української війни.