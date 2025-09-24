Стреляли из рогатки по грузовику: украинцев осудили в Чехии (фото)

В городе Пльзень суд признал двух украинских граждан виновными в разбитии окна грузовика на автомагистрали D5. Оба мужчины получили условные сроки заключения, а один из них во время оглашения приговора демонстративно покинул зал суда.

Как сообщает чешское издание iDnes, судья Вацлав Бурич приговорил 28-летнего Владимира Беликовского и 39-летнего Виктора Рикеля к трем годам условного заключения. Инцидент произошел 27 января на 98-м километре трассы D5 вблизи Блатнице.

Детали преступления и наказания

Согласно материалам дела, Рикель управлял автомобилем BMW, а Беликовский находился на пассажирском сиденье. Во время обгона грузовика Беликовский якобы выстрелил из рогатки, разбив стекло водителя.

"Рикель подъехал к грузовику слева, затормозил до его уровня, а Беликовский высунул руку из окна и разбил окно водителя", — заявила государственный прокурор Ленка Коцурова.

Видео с регистратора Фото: Скрин видео

Оба украинца должны совместно выплатить компании-владельцу грузовика 16 000 чешских крон (более 25 000 гривен). Рикелю также запрещено управлять транспортными средствами в течение четырех лет.

Реакция обвиняемых в суде

Виктор Рикель резко отреагировал на приговор суда. Во время оглашения решения он несколько раз перебивал судью, а затем демонстративно покинул зал заседаний.

"Я не собираюсь это слушать!" — заявил Рикель перед своим выходом.

Оба украинца настаивают на своей невиновности. Они утверждают, что лишь показали неприличный жест водителю грузовика, который якобы создал опасную ситуацию на дороге.

Позиция обвинения и защиты

Государственный прокурор Ленка Коцурова отметила наличие видеодоказательств: "На записи четко видно, как пассажир BMW выдвигает руку из окна с неизвестным предметом".

Адвокат защиты отрицал обвинения: "Я не видел на видео ни одной рогатки. Кто вообще возит рогатку в машине?".

Показания потерпевших и свидетелей

Водитель грузовика описал инцидент: "Вдруг у меня разбилось окно от удара. Я заметил часть серебристого BMW".

Свидетель, который ехал сзади, заявил: "Водитель BMW вел себя как психопат. Он выстрелил из рогатки — мы с женой видели это вблизи".

