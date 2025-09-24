Стріляли з рогатки по вантажівці: українців засудили у Чехії (фото)

У місті Пльзень суд визнав двох українських громадян винними у розбитті вікна вантажівки на автомагістралі D5. Обидва чоловіки отримали умовні терміни ув'язнення, а один з них під час оголошення вироку демонстративно покинув зал суду.

Як повідомляє чеське видання iDnes, суддя Вацлав Буріч засудив 28-річного Володимира Біликівського та 39-річного Віктора Рікеля до трьох років умовного ув'язнення. Інцидент стався 27 січня на 98-му кілометрі траси D5 поблизу Блатніце.

Детали злочину та покарання

Згідно з матеріалами справи, Рікель керував автомобілем BMW, а Біликівський перебував на пасажирському сидінні. Під час обгону вантажівки Біликівський нібито вистрілив з рогатки, розбивши скло водія.

"Рікель під'їхав до вантажівки зліва, загальмував до її рівня, а Біликівський висунув руку з вікна та розбив вікно водія", — заявила державна прокурорка Ленка Коцурова.

Відео з регістратора

Обидва українці мають спільно виплатити компанії-власнику вантажівки 16 000 чеських крон (понад 25 000 гривень). Рікелю також заборонено керувати транспортними засобами протягом чотирьох років.

Реакція обвинувачених у суді

Віктор Рікель різко відреагував на вирок суду. Під час оголошення рішення він кілька разів перебивав суддю, а згодом демонстративно покинув зал засідань.

"Я не збираюсь це слухати!" — заявив Рікель перед своїм виходом.

Обидва українці наполягають на своїй невинності. Вони стверджують, що лише показали непристойний жест водію вантажівки, який нібито створив небезпечну ситуацію на дорозі.

Позиція обвинувачення та захисту

Державна прокурорка Ленка Коцурова наголосила на наявності відеодоказів: "На записі чітко видно, як пасажир BMW висуває руку з вікна з невідомим предметом".

Адвокат захисту заперечував звинувачення: "Я не бачив на відео жодної рогатки. Хто взагалі возить рогатку в машині?".

Свідчення потерпілих та свідків

Водій вантажівки описав інцидент: "Раптом у мене розбилося вікно від удару. Я помітив частину сріблястого BMW".

Свідок, який їхав позаду, заявив: "Водій BMW поводився як психопат. Він вистрілив з рогатки — ми з дружиною бачили це зблизька".

