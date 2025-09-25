Жена Чарли Кирка пыталась снять "проклятие", наложенное ведьмами с Etsy

Известного блогера и правого активиста Чарли Кирка якобы прокляли за несколько дней до выступления в Юте, где он был убит. И оказалось, что его жена Эрика и он сам настолько были этим обеспокоены, что даже вызывали католического священника.

Известная ведущая Мегин Келли рассказала об этом на своем шоу, сообщив, что Эрика Кирк отчаянно пыталась снять проклятие ведьм, наложенное на ее мужа Чарли, организованное сайтом Jezebel за несколько дней до убийства.

Мегин Келли сказала, что проклинать людей нехорошо

По словам Мегин Келли, 36-летняя Эрика была "по-настоящему потрясена" историей, в которой утверждалось, что Jezebel заплатили ведьмам на сайте Etsy, чтобы те прокляли 31-летнего Чарли Кирка.

Чета Кирк была настолько обеспокоена этой новостью, что они даже вызвали католического священника, чтобы снять проклятие накануне того, как консервативного комментатора застрелили в Университете долины Юты.

"Эрика и Чарли Кирк услышали об этих проклятиях, и эта новость особенно потрясла Эрику... Она была напугана. Они связались с другом, который, как она сказала, был католическим священником, и попросили его приехать и помолиться с ними за Чарли в ночь перед его убийством", — рассказала ведущая.

Мегин Келли добавила: "Зачем так мучить семью? Христианскую, верующую семью. Зачем так подло поступать с молодой парой?"

Она заявила, что в этом мире "действительно есть демоны", и обращение к миру духов и миру дьявола может иметь реальные последствия. "С этим не стоит шутить... Это не игра, это настоящее зло", - резюмировала Келли.

Проклятие Чарли Кирка – что известно

Статья в Jezebel, опубликованная 8 сентября, называлась "Мы заплатили нескольким ведьмам с Etsy, чтобы они прокляли Чарли Кирка".

Статья о том, как прокляли Чарли Кирка Фото: Скриншот

В оригинальной статье, написанной от первого лица анонимным автором, упоминалось, что купить "проклятие так же легко, как купить зарядное устройство для телефона".

В ней подробно описывались различные услуги, предоставляемые на Etsy в области колдовства.

Автор назвал Чарли Кирка одним из "недостатков" Интернета, сославшись на его политические взгляды. И задался вопросом, можно ли наказать его за "годы регрессивной риторики".

"Здесь, в Jezebel, мы собираемся выяснить, существует ли заклинание, способное это сделать", — заявил автор и рассказал, что не призывает темные силы причинить Чарли Кирку вред и перечислил ряд мелких неудобств, которые, как он надеется, придется испытать Чарли, например, "необъяснимый прыщ", неисправное вещательное оборудование и плохо сидящую одежда.

Автор понадеялся, что надеется "испортить ему день с помощью коллективной феминистской силы ковена Etsy" и это "будет величайшей радостью в моей жизни".

Спустя два дня, после убийства Кирка, новостной сайт опубликовал заявление, в котором разъяснялись сроки публикации поста и сообщалось о его удалении.

"Jezebel самым решительным образом осудила убийство Чарли Кирка. Мы не одобряем, не поощряем и не оправдываем политическое насилие любого рода", - сообщалось на сайте.

Напомним, на прощании с Чарли Кирком Дональд Трамп и Илон Маск впервые за долгое время появились вместе и обменялись дружескими репликами.

Напомним, Фокус писал о Чарли Кирке и о том, какую роль он сыграл в победе Дональда Трампа на выборах.