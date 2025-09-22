"Я по тебе скучал": о чем говорили Трамп и Маск на прощании с Чарли Кирком (видео)

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск воссоединились на похоронах Чарли Кирка 21 сентября, спустя несколько месяцев после их публичной ссоры.

Основатель Tesla пожал руку Дональду Трампу в его ложе на арене State Farm Arena в Глендейле, штат Аризона, в то время как более 60 000 скорбящих прощались с консервативным блогером Чарли Кирком, которого застрелили 10 сентября в штате Юта, пишет Daily Mail.

Илон Маск и Дональд Трамп воссоединились на прощании с Чарли Кирком

Трамп и Маск немного поговорили, а затем Трамп, жестом отстранил его.

Никола Хиклинг, которая умеет читать по губам, рассказала, что Трамп спросил: "Как дела?", когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его.

Затем Маск, пожал плечами, а Трамп сказал: "Итак, Илон, я слышал, ты хотел пообщаться".

Когда к разговору присоединился генеральный директор UFC Дана Уайт, Трамп предложил: "Давайте попробуем решить, как вернуться на правильный путь".

Маск ответил кивком, а затем президент США сказал: "Я по тебе скучал".

Скандал между Трампом и Маском – что случилось

Маск участвовал в серии атак в социальных сетях с июня 2025 года, когда он покинул пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Бизнесмен раскритиковал Трампа за "Один большой красивый законопроект", которым так гордился президент США и заявил, что он может обойтись налогоплательщикам в миллиарды долларов и увеличить государственный долг.

Трамп обострил их публичную перепалку, заявив на митинге в Мичигане в июле 2025 года, что миллиардеру, возможно, "пора вернуться туда, откуда он пришел", намекая на возвращение в ЮАР.

Маск также опубликовал, а затем быстро удалил, сенсационное заявление о том, что федеральные власти располагают дополнительной информацией о Трампе в файлах Джеффри Эпштейна, и даже зашел так далеко, что предложил объявить президенту США импичмент, а затем заявил, что создаст собственную партию в противовес республиканцам и демократам.

Прощание с Чарли Кирком – как прошло

С известным политическим блогером Чарли Кирком, который обеспечил Дональду Трампу голоса молодежи на выборах, попрощались 21 сентября на стадионе State Farm. Когда Трамп вышел на арену, толпа скандировала: "США, США, США".

Прощание с Чарли Кирком длилось почти пять часов

"Сейчас он больше, чем когда-либо прежде. И он вечен", — сказал Трамп, отметив, что наградит Кирка Президентской медалью Свободы.

В один примечательный момент Трамп прямо заявил, что его философия в отношении оппонентов отличается от философии Кирка.

"Он был миссионером с благородным духом и великой, великой целью. Он не питал ненависти к своим противникам. Он желал им лучшего. Вот в этом я и не согласен с Чарли. Я ненавижу своих соперников и не желаю им добра", — сказал Трамп, после того, как вдова Чарли, Эрика Кирк сообщила, что "прощает" убийцу своего мужа.

Эрика Кирк на прощании с мужем

"Я прощаю его, потому что так поступил Христос", — сказала она, не называя имени подозреваемого, Тайлера Робинсона.

К президенту США, который назвал Кирка другом и похвалил его работу, присоединились его сыновья Эрик и Дон-младший, а также зять Джаред Кушнер.

А заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер высказался наиболее воинственно, пообещав сокрушить врагов и "одержать верх над силами зла и порока".

Миллер заявил, что администрация Трампа "направит весь свой гнев на организованную кампанию, которая привела к этому убийству, на искоренение и ликвидацию этих террористических сетей".

Прощание с Чарли Кирком прошло с размахом

Кирк и Маск были одними из самых ярых сторонников того, чтобы республиканцы зарегистрировались для голосования на выборах 2024 года.

Генеральный директор Tesla потратил более 290 миллионов долларов на поддержку Трампа, подталкивая избирателей в ключевых колеблющихся штатах к регистрации. Подавляющая часть денег Маска прошла через его суперкомитет политических действий — America PAC.

Тем временем Кирк во время выборов агитировал на мероприятиях в студгородках по всей территории США, призывая людей регистрироваться для голосования.

Инсайдер сообщил, что именно Чарли Кирк был посредником между Маском и Трампом после их ссоры. Он поддерживал связь с Илоном Маском, часто писал ему сообщения, в том числе, чтобы сообщить, что его негативная риторика по поводу "большого красивого" законопроекта нанесет ущерб общей повестке Трампа. И миллиардер к нему прислушивался. После прощания Илон Маск опубликовал фото с Трампом и написал: "Для Чарли".

Пост Илона Маска после встречи с Трампом Фото: Twitter Elon Musk

Напомним, Фокус писал о Чарли Кирке и о том, какую роль он сыграл в победе Дональда Трампа на выборах.

Также сообщалось, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон отказывается сотрудничать с властями и давать показания.