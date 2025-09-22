"Я за тобою сумував": про що говорили Трамп і Маск на прощанні з Чарлі Кірком (відео)

Президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск возз'єдналися на похоронах Чарлі Кірка 21 вересня, за кілька місяців після їхньої публічної сварки.

Засновник Tesla потиснув руку Дональду Трампу в його ложі на арені State Farm Arena в Глендейлі, штат Аризона, у той час як понад 60 000 скорботних прощалися з консервативним блогером Чарлі Кірком, якого застрелили 10 вересня у штаті Юта, пише Daily Mail.

Ілон Маск і Дональд Трамп возз'єдналися на прощанні з Чарлі Кірком

Трамп і Маск трохи поговорили, а потім Трамп жестом відсторонив його.

Нікола Хіклінг, яка вміє читати по губах, розповіла, що Трамп запитав: "Як справи?", коли повернувся до Маска, щоб привітати його.

Потім Маск знизав плечима, а Трамп сказав: "Отже, Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися".

Коли до розмови приєднався генеральний директор UFC Дана Вайт, Трамп запропонував: "Давайте спробуємо вирішити, як повернутися на правильний шлях".

Маск відповів кивком, а потім президент США сказав: "Я за тобою сумував".

Скандал між Трампом і Маском — що сталося

Маск брав участь у серії атак у соціальних мережах із червня 2025 року, коли він покинув пост глави Департаменту ефективності державного управління (DOGE).

Бізнесмен розкритикував Трампа за "Один великий красивий законопроєкт", яким так пишався президент США, і заявив, що він може обійтися платникам податків у мільярди доларів і збільшити державний борг.

Трамп загострив їхню публічну суперечку, заявивши на мітингу в Мічигані в липні 2025 року, що мільярдеру, можливо, "час повернутися туди, звідки він прийшов", натякаючи на повернення в ПАР.

Маск також опублікував, а потім швидко видалив сенсаційну заяву про те, що федеральна влада має у своєму розпорядженні додаткову інформацію про Трампа у файлах Джеффрі Епштейна, і навіть зайшов так далеко, що запропонував оголосити президенту США імпічмент, а потім заявив, що створить власну партію на противагу республіканцям і демократам.

Прощання з Чарлі Кірком — як пройшло

З відомим політичним блогером Чарлі Кірком, який забезпечив Дональду Трампу голоси молоді на виборах, попрощалися 21 вересня на стадіоні State Farm. Коли Трамп вийшов на арену, натовп скандував: "США, США, США".

Прощання з Чарлі Кірком тривало майже п'ять годин

"Зараз він більший, ніж будь-коли раніше. І він вічний", — сказав Трамп, зазначивши, що нагородить Кірка Президентською медаллю Свободи.

В один примітний момент Трамп прямо заявив, що його філософія щодо опонентів відрізняється від філософії Кірка.

"Він був місіонером зі шляхетним духом і великою, великою метою. Він не мав ненависті до своїх супротивників. Він бажав їм кращого. Ось у цьому я і не згоден із Чарлі. Я ненавиджу своїх суперників і не бажаю їм добра", — сказав Трамп, після того, як вдова Чарлі, Еріка Кірк повідомила, що "прощає" вбивцю свого чоловіка.

Еріка Кірк на прощанні з чоловіком

"Я прощаю його, тому що так вчинив Христос", — сказала вона, не називаючи імені підозрюваного, Тайлера Робінсона.

До президента США, який назвав Кірка другом і похвалив його роботу, приєдналися його сини Ерік і Дон-молодший, а також зять Джаред Кушнер.

А заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер висловився найбільш войовничо, пообіцявши розтрощити ворогів і "здобути гору над силами зла і пороку".

Міллер заявив, що адміністрація Трампа "спрямує весь свій гнів на організовану кампанію, яка призвела до цього вбивства, на викорінення і ліквідацію цих терористичних мереж".

Прощання з Чарлі Кірком пройшло з розмахом

Кірк і Маск були одними з найпалкіших прихильників того, щоб республіканці зареєструвалися для голосування на виборах 2024 року.

Генеральний директор Tesla витратив понад 290 мільйонів доларів на підтримку Трампа, підштовхуючи виборців у ключових штатах, що вагаються, до реєстрації. Переважна частина грошей Маска пройшла через його суперкомітет політичних дій — America PAC.

Тим часом Кірк під час виборів агітував на заходах у студмістечках по всій території США, закликаючи людей реєструватися для голосування.

Інсайдер повідомив, що саме Чарлі Кірк був посередником між Маском і Трампом після їхньої сварки. Він підтримував зв'язок з Ілоном Маском, часто писав йому повідомлення, зокрема, щоб повідомити, що його негативна риторика щодо "великого гарного" законопроєкту завдасть шкоди загальному порядку денному Трампа. І мільярдер до нього прислухався. Після прощання Ілон Маск опублікував фото з Трампом і написав: "Для Чарлі".

Пост Ілона Маска після зустрічі з Трампом Фото: Twitter Elon Musk

