Дружина Чарлі Кірка намагалася зняти "прокляття", накладене відьмами з Etsy

Відомого блогера і правого активіста Чарлі Кірка нібито прокляли за кілька днів до виступу в Юті, де його вбили. І виявилося, що його дружина Еріка і він сам настільки були цим занепокоєні, що навіть викликали католицького священника.

Відома ведуча Мегін Келлі розповіла про це на своєму шоу, повідомивши, що Еріка Кірк відчайдушно намагалася зняти прокляття відьом, накладене на її чоловіка Чарлі, організоване сайтом Jezebel за кілька днів до вбивства.

Мегін Келлі сказала, що проклинати людей недобре

За словами Мегін Келлі, 36-річна Еріка була "по-справжньому приголомшена" історією, в якій стверджувалося, що Jezebel заплатили відьмам на сайті Etsy, щоб ті прокляли 31-річного Чарлі Кірка.

Подружжя Кірк було настільки стурбоване цією новиною, що вони навіть викликали католицького священника, щоб зняти прокляття напередодні того, як консервативного коментатора застрелили в Університеті долини Юти.

"Еріка і Чарлі Кірк почули про ці прокляття, і ця новина особливо вразила Еріку... Вона була налякана. Вони зв'язалися з другом, який, як вона сказала, був католицьким священником, і попросили його приїхати і помолитися з ними за Чарлі в ніч перед його вбивством", — розповіла ведуча.

Мегін Келлі додала: "Навіщо так мучити сім'ю? Християнську, віруючу сім'ю. Навіщо так підло чинити з молодою парою?"

Вона заявила, що в цьому світі "дійсно є демони", і звернення до світу духів і світу диявола може мати реальні наслідки. "Із цим не варто жартувати... Це не гра, це справжнє зло", — резюмувала Келлі.

Прокляття Чарлі Кірка — що відомо

Стаття в Jezebel, опублікована 8 вересня, називалася "Ми заплатили кільком відьмам з Etsy, щоб вони прокляли Чарлі Кірка".

Стаття про те, як прокляли Чарлі Кірка Фото: Скриншот

В оригінальній статті, написаній від першої особи анонімним автором, згадувалося, що купити "прокляття так само легко, як купити зарядний пристрій для телефону".

У ній докладно описувалися різні послуги, що надаються на Etsy в галузі чаклунства.

Автор назвав Чарлі Кірка одним із "недоліків" Інтернету, пославшись на його політичні погляди. І задався питанням, чи можна покарати його за "роки регресивної риторики".

"Тут, у Jezebel, ми збираємося з'ясувати, чи існує заклинання, здатне це зробити", — заявив автор і розповів, що не закликає темні сили завдати Чарлі Кірку шкоди, та перерахував низку дрібних незручностей, яких, як він сподівається, доведеться зазнати Чарлі, наприклад, "нез'ясовний прищ", несправне мовленнєве обладнання та погано сидячий одяг.

Автор сподівався, що сподівається "зіпсувати йому день за допомогою колективної феміністської сили ковена Etsy" і це "буде найбільшою радістю в моєму житті".

Через два дні, після вбивства Кірка, новинний сайт опублікував заяву, в якій роз'яснювалися терміни публікації поста і повідомлялося про його видалення.

"Jezebel найрішучішим чином засудила вбивство Чарлі Кірка. Ми не схвалюємо, не заохочуємо і не виправдовуємо політичне насильство будь-якого роду", — повідомлялося на сайті.

Нагадаємо, на прощанні з Чарлі Кірком Дональд Трамп та Ілон Маск уперше за довгий час з'явилися разом і обмінялися дружніми репліками.

Нагадаємо, Фокус писав про Чарлі Кірка і про те, яку роль він зіграв у перемозі Дональда Трампа на виборах.