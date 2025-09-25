Президента Южной Кореи заблокировали в Нью-Йорке: дорогу перекрыли из-за кортежа Трампа (видео)

В США, во время Генеральной ассамблеи ООН произошел инцидент с участием президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. Его делегация была вынуждена ждать на улице из-за ограничений движения, введенных для проезда кортежа Дональда Трампа.

Related video

Как сообщают в соцсетях, возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вместе с делегацией остановился из-за перекрытия улицы, осуществленного полицией для обеспечения проезда колонны Дональда Трампа. Происшествие произошло во время работы Генеральной ассамблеи ООН.

Инцидент произошел на Манхэттене. Когда Ли Чжэ Мён покидал здание ООН, правоохранители заблокировали движение транспорта и пешеходов. Южнокорейский лидер остался на тротуаре вместе со своей охраной и командой, ожидая завершения проезда кортежа.

Президент Южной Кореи остановился из-за перекрытия улицы,

Сотрудники службы безопасности Ли Чжэ Мёна пытались договориться с полицейскими, однако те отказались убирать ограждения. После проезда автоколонны Трампа Ли Чжэ Мён и его делегация отправились пешком к автомобилям.

Это не первый подобный случай во время международных мероприятий в Нью-Йорке. Как сообщал Фокус накануне, полиция не позволила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану перейти улицу из-за проезда кортежа другой делегации.

Фокус также писал, что во время Генеральной ассамблеи ООН машину президента Франции заблокировала полиция США в Нью-Йорке из-за кортежа президента США.