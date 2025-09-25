Президента Південної Кореї заблокували у Нью-Йорку: дорогу перекрили через кортеж Трампа (відео)

У США під час Генеральної асамблеї ООН стався інцидент за участю президента Південної Кореї Лі Чже Мьона. Його делегація була змушена чекати на вулиці через обмеження руху, запроваджені для проїзду кортежу Дональда Трампа.

Як повідомляють у соцмережах, біля штаб-квартири ООН у Нью-Йорку президент Південної Кореї Лі Чже Мьон разом із делегацією зупинився через перекриття вулиці, здійснене поліцією для забезпечення проїзду колони Дональда Трампа. Подія сталася під час роботи Генеральної асамблеї ООН.

Інцидент стався на Мангеттені. Коли Лі Чже Мьон залишав будівлю ООН, правоохоронці заблокували рух транспорту та пішоходів. Південнокорейський лідер залишився на тротуарі разом зі своєю охороною та командою, очікуючи завершення проїзду кортежу.

Президент Південної Кореї зупинився через перекриття вулиці

Співробітники служби безпеки Лі Чже Мьона намагалися домовитися з поліцейськими, однак ті відмовилися прибирати огорожі. Після проїзду автоколони Трампа Лі Чже Мьон і його делегація вирушили пішки до автомобілів.

Це не перший подібний випадок під час міжнародних заходів у Нью-Йорку. Як повідомляв Фокус напередодні, поліція не дозволила президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану перейти вулицю через проїзд кортежу іншої делегації.

Фокус також писав, що під час Генеральної асамблеї ООН машину президента Франції заблокувала поліція США в Нью-Йорку через кортеж президента США.