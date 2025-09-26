Стрельба в Желтом море: замаскированный под китайский корабль КНДР пересек Северную границу

Утром 26 числа северокорейское грузовое судно пересекло Северную границу — морскую "границу", установленную после Корейской войны. Корабль Duksung-ho отошел только после предупредительных выстрелов.

Related video

Южнокорейские военные были вынуждены открыть огонь, зафиксировав судно КНДР в Желтом море. По данным Объединенного штаба вооруженных сил, Duksung-ho пересек Северную границу (NLL) примерно в 5:06 утра примерно на расстоянии 50 километров к северо-западу от острова Пенньондо. Корабль двигался на юг к точке, расположенной примерно в 5 километрах за линией. Об этом известно из материала MSN от 26 сентября.

Военные следили за движением Duksung-ho до того, как он приблизился к NLL. Они делали предупредительные сообщения, а затем произвели предупредительные выстрелы. Отмечается, что огонь открыли из пулеметов и корабельных орудий 2800-тонного фрегата Cheonan. Всего произошло семь залпов и было выпущено примерно 60 снарядов.

После стрельбы корабль КНДР изменил курс на запад и примерно в 6:00 утра отступил. Большое грузовое судно длиной в 140 метров идентифицировали как такое, что вышло из северокорейского порта. Однако, как передали власти, Duksung-ho пытались замаскировать под китайское.

"После пересечения NLL судно самовольно изменило свою национальность с северокорейской на китайскую в автоматической идентификационной системе. Когда наши корабли приблизились, мы подтвердили, что Duksung-ho плавал под пятизвездочным красным флагом. Это была попытка обмана путем изменения идентификации на полпути", — подчеркнул неназванный представитель Объединенного комитета начальников штабов.

В СМИ отметили, что причина действий Duksung-ho остается непонятной. Северокорейским судам запрещено пересекать Северную границу, но китайские корабли могут свободно ходить в тех водах.

По данным военных, пересечение границы было непреднамеренным. В то время вблизи NLL фиксировали примерно 10 китайских рыболовных судов, и в Южной Корее предполагают, что корабль просто отклонился от курса, чтобы избежать столкновения с ними.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что КНДР "приобрела" новое секретное оружие и достигла значительных успехов в военных исследованиях. Он также вспомнил о "героических подвигах" боевых подразделений, которые воевали в Украине на стороне РФ.

19 сентября стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил результаты испытаний ударного беспилотника "Кумсон" и одного из разведдронов. Аналитик Хонг Мин отметил, что государство получает ценный опыт по использованию БПЛА, воюя за Россию.