Стрільба у Жовтому морі: замаскований під китайський корабель КНДР перетнув Північну межу

Вранці 26 числа північнокорейське вантажне судно перетнуло Північну межу — морський «кордон», встановлений після Корейської війни. Корабель Duksung-ho відступив лише після попереджувальних пострілів.

Південнокорейські військові були змушені відкрити вогонь, зафіксувавши судно КНДР у Жовтому морі. За даними Об'єднаного штабу збройних сил, Duksung-ho перетнув Північну межу (NLL) приблизно о 5:06 ранку приблизно на відстані 50 кілометрів на північний захід від острова Пенньондо. Корабель рухався на південь до точки, розташованої приблизно у 5 кілометрах за лінією. Про це відомо з матеріалу MSN від 26 вересня.

Військові стежили за рухом Duksung-ho до того, як він наблизився до NLL. Вони робили попереджувальні повідомлення, а потім здійснили попереджувальні постріли. Зазначається, що вогонь відкрили з кулеметів і корабельних гармат 2800-тонного фрегата Cheonan. Загалом відбулося сім залпів і було випущено приблизно 60 снарядів.

Після стрільби корабель КНДР змінив курс на захід і приблизно о 6:00 ранку відступив. Велике вантажне судно довжиною у 140 метрів ідентифікували як таке, що вийшло з північнокорейського порту. Однак, як передала влада, Duksung-ho намагались замаскувати під китайське.

"Після перетину NLL судно самовільно змінило свою національність з північнокорейської на китайську в автоматичній ідентифікаційній системі. Коли наші кораблі наблизилися, ми підтвердили, що Duksung-ho плавав під п'ятизірковим червоним прапором. Це була спроба обману шляхом зміни ідентифікації на півдорозі", — підкреслив неназваний представник Об'єднаного комітету начальників штабів.

У ЗМІ зазначили, що причина дій Duksung-ho залишається незрозумілою. Північнокорейським суднам заборонено перетинати Північну межу, але китайські кораблі можуть вільно ходити у тих водах.

За оційною військових, перетин межі був ненавмисним. На той час поблизу NLL фіксували приблизно 10 китайських рибальських суден, і у Південній Кореї припускають, що корабель просто відхилився від курсу, щоб уникнути зіткнення з ними.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що КНДР "придбала" нову секретну зброю і досягла значних успіхів у військових дослідженнях. Він також згадав про "героїчні подвиги" бойових підрозділів, які воювали в Україні на боці РФ.

19 вересня стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оцінив результати випробувань ударного безпілотника "Кумсон" і одного з розвіддронів. Аналітик Хонг Мін наголосив, що держава отримує цінний досвід з використання БпЛА, воюючи за Росію.