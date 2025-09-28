Поддержите нас UA
Нельзя терять бдительность: в каких странах чаще всего обманывают туристов

На туристов охотятся воры
На туристов охотятся воры | Фото: Getty Images

Во время путешествий туристы нередко сталкиваются с риском карманных краж, особенно когда теряют бдительность под влиянием эмоций. Однако в некоторых странах эта угроза становится особенно ощутимой.

Эксперты выделили десять направлений, где иностранные путешественники чаще всего становятся жертвами мошенников. Об этом говорится в исследовании Go.compare.

Рейтинг показывает, что карманные кражи — одна из самых распространенных угроз для туристов в Европе. Специалисты напоминают: чтобы избежать неприятных ситуаций, важно не демонстрировать ценные вещи, внимательно следить за своими вещами в людных местах и использовать специальные защитные аксессуары для документов и денег.

Лидером оказалась Испания, где за последние годы более миллиона отдыхающих подверглись различным видам обмана. Вслед за ней в списке идут Франция, США и Италия.

Топ-10 стран с наибольшим числом пострадавших туристов:

  • Испания – 1 054 729 обманутых путешественников;
  • Франция – 212 186;
  • США – 153 184;
  • Италия – 102 384;
  • Греция – 81 918;
  • Португалия – 75 674;
  • Турция – 59 256;
  • Германия – 56 940;
  • Нидерланды – 39 600;
  • Кипр – 6 206.

Исследование показало, что наиболее распространёнными схемами обмана становятся:

  • карманные кражи в людных местах;
  • завышенные тарифы в такси;
  • обман в ресторанах и магазинах;
  • уличные «аттракционы»;
  • «бесплатные» сувениры;
  • фальшивые гиды и экскурсии;
  • махинации при обмене валюты;
  • фишинг и кража персональных данных;
  • мошенничество с арендой транспорта.

Эксперты подчёркивают: даже самые популярные туристические маршруты могут скрывать риски. Чтобы отдых не был омрачён неприятными ситуациями, путешественникам советуют сохранять бдительность, не демонстрировать ценные вещи и пользоваться проверенными сервисами.

Ранее Фокус сообщал, что девушка покорила гору, чтобы сделать "идеальное фото", но все пошло не по плану. 28-летняя путешественница из Великобритании Лора Митчелл решила взойти на одну из вершин в национальном парке Гантриш (Швейцария), но вместо ожидаемых захватывающих пейзажей она увидела стадо коз.

Также стало известно, что блогер показал "самое дешевое съемное жилье". Испанский путешественник Начо Барруэко остановился в комнате за 2 евро (около 96 гривен) за ночь в Бангкоке, Таиланд.