Нельзя терять бдительность: в каких странах чаще всего обманывают туристов
Во время путешествий туристы нередко сталкиваются с риском карманных краж, особенно когда теряют бдительность под влиянием эмоций. Однако в некоторых странах эта угроза становится особенно ощутимой.
Эксперты выделили десять направлений, где иностранные путешественники чаще всего становятся жертвами мошенников. Об этом говорится в исследовании Go.compare.
Рейтинг показывает, что карманные кражи — одна из самых распространенных угроз для туристов в Европе. Специалисты напоминают: чтобы избежать неприятных ситуаций, важно не демонстрировать ценные вещи, внимательно следить за своими вещами в людных местах и использовать специальные защитные аксессуары для документов и денег.
Лидером оказалась Испания, где за последние годы более миллиона отдыхающих подверглись различным видам обмана. Вслед за ней в списке идут Франция, США и Италия.
Топ-10 стран с наибольшим числом пострадавших туристов:
- Испания – 1 054 729 обманутых путешественников;
- Франция – 212 186;
- США – 153 184;
- Италия – 102 384;
- Греция – 81 918;
- Португалия – 75 674;
- Турция – 59 256;
- Германия – 56 940;
- Нидерланды – 39 600;
- Кипр – 6 206.
Исследование показало, что наиболее распространёнными схемами обмана становятся:
- карманные кражи в людных местах;
- завышенные тарифы в такси;
- обман в ресторанах и магазинах;
- уличные «аттракционы»;
- «бесплатные» сувениры;
- фальшивые гиды и экскурсии;
- махинации при обмене валюты;
- фишинг и кража персональных данных;
- мошенничество с арендой транспорта.
Эксперты подчёркивают: даже самые популярные туристические маршруты могут скрывать риски. Чтобы отдых не был омрачён неприятными ситуациями, путешественникам советуют сохранять бдительность, не демонстрировать ценные вещи и пользоваться проверенными сервисами.
