Нельзя терять бдительность: в каких странах чаще всего обманывают туристов

Во время путешествий туристы нередко сталкиваются с риском карманных краж, особенно когда теряют бдительность под влиянием эмоций. Однако в некоторых странах эта угроза становится особенно ощутимой.

Эксперты выделили десять направлений, где иностранные путешественники чаще всего становятся жертвами мошенников. Об этом говорится в исследовании Go.compare.

Рейтинг показывает, что карманные кражи — одна из самых распространенных угроз для туристов в Европе. Специалисты напоминают: чтобы избежать неприятных ситуаций, важно не демонстрировать ценные вещи, внимательно следить за своими вещами в людных местах и использовать специальные защитные аксессуары для документов и денег.

Лидером оказалась Испания, где за последние годы более миллиона отдыхающих подверглись различным видам обмана. Вслед за ней в списке идут Франция, США и Италия.

Топ-10 стран с наибольшим числом пострадавших туристов:

Испания – 1 054 729 обманутых путешественников;

Франция – 212 186;

США – 153 184;

Италия – 102 384;

Греция – 81 918;

Португалия – 75 674;

Турция – 59 256;

Германия – 56 940;

Нидерланды – 39 600;

Кипр – 6 206.

Исследование показало, что наиболее распространёнными схемами обмана становятся:

карманные кражи в людных местах;

завышенные тарифы в такси;

обман в ресторанах и магазинах;

уличные «аттракционы»;

«бесплатные» сувениры;

фальшивые гиды и экскурсии;

махинации при обмене валюты;

фишинг и кража персональных данных;

мошенничество с арендой транспорта.

Эксперты подчёркивают: даже самые популярные туристические маршруты могут скрывать риски. Чтобы отдых не был омрачён неприятными ситуациями, путешественникам советуют сохранять бдительность, не демонстрировать ценные вещи и пользоваться проверенными сервисами.

