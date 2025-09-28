Не можна втрачати пильність: у яких країнах найчастіше обманюють туристів

Під час подорожей туристи нерідко стикаються з ризиком кишенькових крадіжок, особливо коли втрачають пильність під впливом емоцій. Однак у деяких країнах ця загроза стає особливо відчутною.

Експерти виділили десять напрямків, де іноземні мандрівники найчастіше стають жертвами шахраїв. Про це йдеться в дослідженні Go.compare.

Рейтинг показує, що кишенькові крадіжки — одна з найпоширеніших загроз для туристів у Європі. Фахівці нагадують: щоб уникнути неприємних ситуацій, важливо не демонструвати цінні речі, уважно слідкувати за своїми речами в людних місцях і використовувати спеціальні захисні аксесуари для документів і грошей.

Лідером виявилася Іспанія, де за останні роки понад мільйон відпочивальників зазнали різних видів обману. Слідом за нею в списку йдуть Франція, США та Італія.

Топ-10 країн з найбільшою кількістю постраждалих туристів:

Іспанія — 1 054 729 ошуканих мандрівників;

Франція — 212 186;

США — 153 184;

Італія — 102 384;

Греція — 81 918;

Португалія — 75 674;

Туреччина — 59 256;

Німеччина — 56 940;

Нідерланди — 39 600;

Кіпр — 6 206.

Дослідження показало, що найпоширенішими схемами обману стають:

кишенькові крадіжки в людних місцях;

завищені тарифи в таксі;

обман у ресторанах і магазинах;

вуличні "атракціони";

"безкоштовні" сувеніри;

фальшиві гіди та екскурсії;

махінації під час обміну валюти;

фішинг і крадіжка персональних даних;

шахрайство з орендою транспорту.

Експерти підкреслюють: навіть найпопулярніші туристичні маршрути можуть приховувати ризики. Щоб відпочинок не був затьмарений неприємними ситуаціями, мандрівникам радять зберігати пильність, не демонструвати цінні речі та користуватися перевіреними сервісами.

