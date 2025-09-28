Экс-министр сельского хозяйства Китая "заработал" $38 млн и получил смертный приговор: подробности

Народный суд Чанчуня приговорил бывшего министра сельского хозяйства Китая Тан Женцзяня к смертной казни с двухлетней отсрочкой за масштабную коррупцию. Суд также лишил его политических прав на всю жизнь и конфисковал все имущество.

По информации китайского издания Beijing News, Тан Женцзянь в течение 2007-2024 годов использовал свои высокие должности для получения взяток на сумму более 268 миллионов юаней. Он оказывал помощь в ведении бизнеса, заключении контрактов на проекты и корректировке рабочих мест, получая имущество как непосредственно, так и через посредников. Суд признал его действия чрезвычайно серьезными и такими, которые нанесли большой вред государственным и народным интересам.

Вместе с тем суд учел, что Тан Женцзянь признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и вернул значительную часть незаконно полученных средств. Именно поэтому исполнение смертного приговора назначено условно.

Процесс происходил публично: 25 июля 2025 года суд рассмотрел дело, заслушав доказательства прокуратуры и проведен перекрестный допрос защиты. На слушании присутствовали более 40 депутатов Всекитайского собрания народных представителей, члены Народного политического консультативного совета и представители общественности.

Расследование в отношении Тан Женцзяня началось 18 мая 2024 года, а уже 15 ноября того же года его исключили из партии и отстранили от должностей. Как установило следствие, он систематически злоупотреблял властью, принимал подарки и деньги, способствовал бизнесу родственников и влиял на кадровые назначения, что противоречило политическим и этическим нормам Коммунистической партии Китая.

Известно, что Тан Женцзянь родился в августе 1962 года. За свою карьеру он занимал многочисленные высокие должности в правительстве и партийных органах, в частности заместителя директора Центральной руководящей группы по финансово-экономическим вопросам, губернатора провинции Ганьсу и министра сельского хозяйства.

