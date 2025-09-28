Ексміністр сільського господарства Китаю "заробив" $38 млн і отримав смертний вирок: подробиці

Народний суд Чанчуня засудив колишнього міністра сільського господарства Китаю Тан Женцзяня до смертної кари з дворічним відстроченням за масштабну корупцію. Суд також позбавив його політичних прав на все життя та конфіскував усе майно.

Related video

За інформацією китайського видання Beijing News, Тан Женцзянь протягом 2007–2024 років використав свої високі посади для отримання хабарів на суму понад 268 мільйонів юанів. Він надавав допомогу у веденні бізнесу, укладанні контрактів на проєкти та коригуванні робочих місць, отримуючи майно як безпосередньо, так і через посередників. Суд визнав його дії надзвичайно серйозними та такими, що завдали великої шкоди державним та народним інтересам.

Разом з тим суд врахував, що Тан Женцзянь визнав свою вину, активно співпрацював зі слідством і повернув значну частину незаконно отриманих коштів. Саме тому виконання смертного вироку призначено умовно.

Процес відбувався публічно: 25 липня 2025 року суд розглянув справу, заслухавши докази прокуратури та проведений перехресний допит захисту. На слуханні були присутні понад 40 депутатів Всекитайських зборів народних представників, члени Народної політичної консультативної ради та представники громадськості.

Розслідування щодо Тан Женцзяня розпочалося 18 травня 2024 року, а вже 15 листопада того ж року його виключили з партії та усунули з посад. Як встановило слідство, він систематично зловживав владою, приймав подарунки та гроші, сприяв бізнесу родичів і впливав на кадрові призначення, що суперечило політичним та етичним нормам Комуністичної партії Китаю.

Відомо, що Тан Женцзянь народився у серпні 1962 року. За свою кар’єру він обіймав численні високі посади в уряді та партійних органах, зокрема заступника директора Центральної керівної групи з фінансово-економічних питань, губернатора провінції Ганьсу та міністра сільського господарства.

Нагадаємо, що у Китаї колишньому віцепрезиденту найбільшого банку у світі загрожує смертна кара, оскільки він систематично отримував хабарі за сприяння у видачі кредитів і працевлаштуванні інших людей.

Також Фокус писав, що у Китаї стратили чоловіка, який врізався в натовп біля спортивного центру міста Чжухай. Суд фактично миттєво засудив його до смертної кари.