Выборы в Молдове: в СМИ опубликовали доказательства проплаченного протеста в Кишиневе (скриншоты)

Организаторы протеста против результатов парламентских выборов в Молдове обещали деньги как за непосредственное участие, так и за каждого приведенного "друга". То, что протестующим обещали вознаграждение, подтверждают в полиции.

Одно из обнародованных сообщений было отправлено в чате "Общение". К этой и другой переписке организаторов протестов в городе Кишинев получили доступ журналисты NewsMaker.md.

"Ищу людей для социального ролика, против фальсификации выборов. Оплата 1500 лей (примерно 3700 грн, — ред.) на человека + еда, вода. Г. Кишинев, подробности в лс", — отметил автор сообщения.

Сообщение одного из организаторов в чате Фото: newsmaker.md Переписка о профинансированном митинге в Кишиневе Фото: newsmaker.md

В другом сообщении организаторы призвали брать с собой паспорта и зарядные устройства. Она сообщили, что начало "мероприятия" в 12:00, пообещав за каждого "друга" по 50 евро (примерно 2420 грн), а каждому участнику — по 150 евро (примерно 7255 грн) "в конце дня".

"Выплаты происходят сразу после участия", — заверил автор второго сообщения.

Другое сообщение организаторов относительно протеста Фото: newsmaker.md

Полиция подтверждает, что митинг — проплаченный

В полиции Молдовы заявили, что располагают информацией об обещаниях о денежном вознаграждении за участие в протесте.

"Напоминаем организаторам, что они несут полную ответственность за эти действия и что закон наказывает такие незаконные действия. Полиция уважает право каждого человека на свободное выражение мнения и призывает граждан контролировать свои действия, не поддаваться на соблазны и уважать свое достоинство. В случае выявления таких незаконных действий полиция вмешается и задокументирует их в соответствии с законодательством", — отметили в ведомстве.

Журналисты направили Партии социалистов запрос на комментарий.

Митинг, за который обещали деньги, уже стартовал

Однако в NM передали, что в центре столицы 29 сентября все же проходит протест. Отмечается, что о нем еще за несколько дней до выборов объявил лидер Партии социалистов и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон. Он заранее обжаловал результаты голосования, заявив о нарушениях во время предвыборной кампании и призвав сторонников блока выйти на улицу.

Напомним, 28 сентября в Молдове провели парламентские выборы, которые определят дальнейший геополитический курс страны — на Евроинтеграцию или на сближение с РФ. Накануне голосования премьер-министр страны Дорин Речан обвинил Россию во вмешательстве.

Центральная избирательная комиссия Молдовы сняла с выборов партию Moldova Mare ("Великая Молдова"). Основаниями для этого стали использование партией финансов, не задекларированных в отчетности и полученных из-за рубежа.