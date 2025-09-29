Вибори у Молдові: у ЗМІ опублікували докази проплаченого протесту у Кишиневі (скриншоти)

Організатори протесту проти результатів парламентських виборів у Молдові обіцяли гроші як за безпосередню участь, так і за кожного приведеного "друга". Те, що протестувальникам обіцяли винагороду, підтверджують у поліції.

Одне з оприлюднених повідомлень було надіслане у чаті "Спілкування". До цього та іншого листувань організаторів протестів у місті Кишинів отримали доступ журналісти NewsMaker.md.

"Шукаю людей для соціального ролика, проти фальсифікації виборів. Оплата 1500 лей (приблизно 3700 грн, — ред.) на людину + їжа, вода. М. Кишинів, подробиці в пп", — зазначив автор повідомлення.

Повідомлення одного з організаторів у чаті Фото: newsmaker.md Листування про профінансований мітинг у Кишиневі Фото: newsmaker.md

В іншому повідомленні організатори закликали брати з собою паспорти та зарядні пристрої. Вона повідомили, що початок "заходу" о 12:00, пообіцявши за кожного "друга" по 50 євро (приблизно 2420 грн), а кожному учаснику — по 150 євро (приблизно 7255 грн) "наприкінці дня".

"Виплати відбуваються одразу після участі", — запевнив автор другого повідомлення.

Інше повідомлення організаторів щодо протесту Фото: newsmaker.md

Поліція підтверджує, що мітинг — проплачений

У поліції Молдови заявили, що мають інформацію про обіцянки щодо грошової винагороди за участь у протесті.

"Нагадуємо організаторам, що вони несуть повну відповідальність за ці дії і що закон карає такі незаконні дії. Поліція поважає право кожної людини на вільне вираження думки і закликає громадян контролювати свої дії, не піддаватися на спокуси і поважати свою гідність. У разі виявлення таких незаконних дій поліція втрутиться і задокументує їх відповідно до законодавства", — зазначили у відомстві.

Журналісти надіслали Партії соціалістів запит на коментар.

Мітинг, за який обіцяли гроші, вже стартував

Однак у NM передали, що у центрі столиці 29 вересня все ж проходить протест. Зазначається, що про нього ще за кілька днів до виборів оголосив лідер Партії соціалістів і один з лідерів Патріотичного блоку Ігор Додон. Він заздалегідь оскаржив результати голосування, заявивши про порушення під час передвиборчої кампанії і закликавши прихильників блоку вийти на вулицю.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові провели парламентські вибори, які визначать подальший геополітичний курс країни — на Євроінтеграцію чи на зближення з РФ. Напередодні голосування прем'єр-міністр країни Дорін Речан звинуватив Росію у втручанні.

Центральна виборча комісія Молдови зняла з виборів партію Moldova Mare ("Велика Молдова"). Підставами для цього стали використання партією фінансів, не задекларованих у звітності й отриманих з-за кордону.