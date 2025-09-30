YouTube выплатит Трампу 24,5 млн долларов из-за блокировки его аккаунта, — WSJ

YouTube заплатит президенту США Дональду Трампу 24,5 миллиона долларов, чтобы урегулировать иск лидера, который обвинил компанию в незаконном блокировании его аккаунта. Аккаунт Трампа заблокировали в 2021 году после беспорядков в Капитолии.

Компания выплатит эти средства, чтобы удовлетворить иск, который Дональд Трамп подал против YouTube и ее исполнительного директора. Таким образом, YouTube станет последней крупной технологической компанией, которая урегулировала три судебных иска, которые подал действующий президент США против социальных медиаплатформ в течение нескольких месяцев после того, как впервые покинул Белый дом. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Так, в январе компания Meta Platforms согласилась выплатить 25 миллионов долларов Трампу, а компания X — 10 миллионов долларов.

Большинство средств (20 миллионов), которые должен выплатить президенту США YouTube, направят на счет Trust for the National Mall, имеющий статус некоммерческой организации. 2,5 миллиона, которые остаются, разделят между другими истцами.

Почему компания YouTube заблокировала аккаунт Дональда Трампа

Канал Дональда Трампа на YouTube заблокировали в январе 2021 года. В пресс-службе компании сообщали, что аккаунт политика временно ограничили "из-за беспокойства относительно постоянной угрозы насилия".

Тогда Дональд Трамп получил предупреждение и запрет на загрузку новых видеороликов на свой канал в течение как минимум недели. Компания YouTube, вводя ограничения, ссылалась на нарушение политики платформы в отношении контента, который может призывать к насильственным действиям.

В марте 2023 года аккаунт Дональда Трампа восстановили.

Как отмечает WSJ, средства, которые президент США получит от YouTube, направят на строительство бального зала в Белом доме, над чем работает Трамп.

В общем, как подытожило медиа, с момента своего избрания на пост президента США Дональд Трамп получил не менее 80 миллионов долларов в качестве выплат за урегулирование исков, которые он направлял против крупных компаний.

