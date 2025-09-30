YouTube виплатить Трампу 24,5 млн доларів через блокування його акаунта, — WSJ

YouTube заплатить президенту США Дональду Трампу 24,5 мільйона доларів, аби врегулювати позов лідера, який звинуватив компанію у незаконному блокуванні його акаунта. Акаунт Трампа заблокували у 2021 році після заворушень у Капітолії.

Related video

Компанія виплатить ці кошти, аби задовольнити позов, який Дональд Трамп подав проти YouTube та її виконавчого директора. Таким чином, YouTube стане останньою великою технологічною компанією, яка врегулювала три судові позови, які подав чинний президент США проти соціальних медіаплатформ протягом кількох місяців після того, як уперше покинув Білий дім. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Так, у січні компанія Meta Platforms погодилася виплатити 25 мільйонів доларів Трампу, а компанія X — 10 мільйонів доларів.

Більшість коштів (20 мільйонів), які має виплатити президенту США YouTube, спрямують на рахунок Trust for the National Mall, що має статус некомерційної організації. 2,5 мільйона, що залишаються, розділять між іншими позивачами.

Чому компанія YouTube заблокувала акаунт Дональда Трампа

Канал Дональда Трампа на YouTube заблокували у січні 2021 року. У пресслужбі компанії повідомляли, що акаунт політика тимчасового обмежили "через занепокоєння щодо постійної загрози насильства".

Тоді Дональд Трамп отримав попередження й заборону на завантаження нових відеороликів на свій канал упродовж щонайменше тижня. Компанія YouTube, запроваджуючи обмеження, посилалася на порушення політики платформи щодо контенту, який може закликати до насильницьких дій.

У березні 2023 року акаунт Дональда Трампа відновили.

Як зазначає WSJ, кошти, які президент США отримає від YouTube, скерують на будівництво бальної зали у Білому домі, над чим працює Трамп.

Загалом, як підсумувало медіа, з моменту свого обрання на посаду президента США Дональд Трамп отримав щонайменше 80 мільйонів доларів як виплати за врегулювання позовів, що він скеровував проти великих компаній.

Нагадаємо, 29 вересня на сайті українського парламенту повідомили, що кілька нардепів запропонували висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Також 29 вересня Дональд Трамп показав золоті елементи, які нібито змушують іноземних лідерів "панікувати", коли ті відвідують Білий дім.