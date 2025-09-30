Полная катастрофа: известный курорт Ибица разрушает масштабный ураган (видео)

Аэропорт затопило, а потоки воды уносят пешеходов и автомобили. Шторм бушует в Испании с 29 сентября.

Ибица пострадала от сильного наводнения, поскольку на курорте продолжает бушевать шторм красного уровня опасности. Улицы острова превратились в бурлящие грязевые реки — власти предупреждают о "чрезвычайной опасности". А местные СМИ сообщают о "полной катастрофе", пишет The Sun.

Курортный остров Ибица затопило

Ибица — единственная часть Испании, где сохраняется красный уровень опасности после того, как в понедельник и в ночь на вторник во многих восточных районах страны от стихии пострадали десятки жителей.

Предупреждение об экстремальных ливнях будет действовать до 16:00 30 сентября, а это значит, что не исключены более сильные наводнения.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как потоки грязной воды полностью затопили курорт и сносят автомобили.

В городе Ибица, в столице острова, призвали жителей воздержаться от поездок и мероприятий на открытом воздухе, а также сообщили, что перебрасывают военные подразделения. С утра спасли уже 67 человек, которые застряли в лифтах и подвалах, пишет местное издание Preiodico di Ibiza, отмечая, что остров столкнулся с "полной катастрофой".

Ибица страдает от ливней и наводнений

Метеорологическое агентство Испании Aemet понизило уровень опасности для Ибицы до оранжевого, однако обильные ливни и наводнение сегодня вынудили агентство вновь повысить его.

Восточные районы Испании, включая Каталонию и города вдоль побережья, с 29 сентября заливал сильный ливень.

В понедельник в Таррагоне, Кастельоне и Валенсии был объявлен "красный" уровень опасности, школы и парки остаются закрытыми.

Рекордное количество осадков было зафиксировано в Валенсии, где скорость ветра превышала 120 км в час.

Мощный шторм затопил Ибицу

Более полумиллиона учеников в Валенсии пропустили уроки, поскольку 243 местных совета закрыли школы в качестве меры предосторожности.

Напомним, только на прошлой неделе на Китай и Тайвань налетел супертайфун Рагаса. 15 человек на Тайване погибли, когда из берегов вышло местное водохранилище.

