Повна катастрофа: відомий курорт Ібіца руйнує масштабний ураган (відео)

Аеропорт затопило, а потоки води забирають пішоходів і автомобілі. Шторм вирує в Іспанії з 29 вересня.

Related video

Ібіца постраждала від сильної повені, оскільки на курорті продовжує вирувати шторм червоного рівня небезпеки. Вулиці острова перетворилися на вируючі грязьові річки — влада попереджає про "надзвичайну небезпеку". А місцеві ЗМІ повідомляють про "повну катастрофу", пише The Sun.

Курортний острів Ібіца затопило

Ібіца — єдина частина Іспанії, де зберігається червоний рівень небезпеки після того, як у понеділок і в ніч на вівторок у багатьох східних районах країни від стихії постраждали десятки жителів.

Попередження про екстремальні зливи діятиме до 16:00 30 вересня, а це значить, що не виключені сильніші повені.

На кадрах, які з'явилися в соцмережах, видно, як потоки брудної води повністю затопили курорт і зносять автомобілі.

У місті Ібіца, у столиці острова, закликали жителів утриматися від поїздок і заходів на відкритому повітрі, а також повідомили, що перекидають військові підрозділи. Від ранку врятували вже 67 осіб, які застрягли в ліфтах і підвалах, пише місцеве видання Preiodico di Ibiza, зазначаючи, що острів зіткнувся з "повною катастрофою".

Ібіца потерпає від злив і повеней

Метеорологічне агентство Іспанії Aemet знизило рівень небезпеки для Ібіци до помаранчевого, проте рясні зливи і повінь сьогодні змусили агентство знову підвищити його.

Східні райони Іспанії, включно з Каталонією і містами вздовж узбережжя, з 29 вересня заливала сильна злива.

У понеділок у Таррагоні, Кастельйоні та Валенсії було оголошено "червоний" рівень небезпеки, школи і парки залишаються закритими.

Рекордну кількість опадів було зафіксовано у Валенсії, де швидкість вітру перевищувала 120 км на годину.

Потужний шторм затопив Ібіцу

Понад півмільйона учнів у Валенсії пропустили уроки, оскільки 243 місцеві ради закрили школи як запобіжний захід.

Нагадаємо, лише минулого тижня на Китай і Тайвань налетів супертайфун Рагаса. 15 людей на Тайвані загинули, коли з берегів вийшло місцеве водосховище.

Раніше Фокус розповідав про найбільш руйнівні урагани за всю історію людства. Примітно, що ураган Сан-Каліксто, обрушившись на острови в Карибському морі, змінив історію США.