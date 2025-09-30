Дипломатический скандал: в Париже нашли мертвым посла ЮАР

Тело 58-летнего Нкосинати Эммануэля Мтетва нашли у высотного отеля Hyatt в столице Франции спустя несколько часов после сообщения о его исчезновении.

Нкосинати Эммануэль "Нати" Мтетва был назначен послом во Франции в 2023 году, сообщает Le Monde.

В прокуратуре Парижа сообщили, что посол ЮАР забронировал номер на 22-м этаже отеля. Защищенное окно в номере было выломано, сообщили в прокуратуре, добавив, что на месте происшествия находится дежурный мировой судья.

Тело посла ЮАР нашли у подножия отеля Hyatt в Париже Фото: Соцсети

По данным прокуратуры, жена Мтетвы сообщила о его исчезновении вечером 29 сентября, заявив, что получила от него "тревожное сообщение".

Французские СМИ, включая Le Parisien, сообщили, что Мтетва, предположительно, покончил с собой, не ссылаясь на источник.

Министерство иностранных дел ЮАР подтвердило смерть Мтетвы, добавив, что обстоятельства ее смерти расследуются французскими властями.

"Посол Мтетва был выдающимся слугой нации, чья карьера была отмечена самоотверженной службой на важнейших министерских постах", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел ЮАР, в котором его смерть названа "национальной потерей".

До того, как стать послом ЮАР во Франции, Мтетва был министром искусств и культуры ЮАР с 2014 по 2019 год, а с 2019 по 2023 год к его ведению добавилась сфера спорта. Также он был близким соратником бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

С 2007 по 2022 год он занимал высокопоставленную должность в Африканском национальном конгрессе (АНК), правящей партии с момента первых демократических выборов после падения режима апартеида в 1994 году. Во время апартеида он работал в подполье в военном крыле АНК и, в частности, был арестован во время чрезвычайного положения в 1989 году.

Напомним, во время визита президента ЮАР в Белый дом, состоялся дипломатический скандал, президент США Дональд Трамп обвинил его в геноциде белых фермеров.

